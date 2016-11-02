25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?



Фото abzac.org Фото abzac.org

У Києві розгорілася суперечка навколо амінокислотної суміші для хворих на фенілкетонурію. Це життєво необхідне лікувальне харчування хворі отримують від міста через лікарні. Закуповують АКС через тендер за кошти міського бюджету.

Цього року, за даними міської влади, на лікувальні добавки виділили безпрецедентну суму – 25 мільйонів гривень.

Тендер відбувся, суміш закупили. Але не таку, як купували раніше. А нову і дешевшу.

Частину батьків таке рішення обурило. Новій суміші вони не довіряють – тож вимагають закупити попередню АКС, до якої звикли, або іншу, яку вони вже куштували, але яка дорожча закупленої. Інші батьки хворих, навпаки – чекають нової суміші. І ті, й інші називають заяви опонентів "боротьбою за ринок" та "лобіюванням інтересів".

Але є у конфлікті й третя сторона – хворі діти, які через ці баталії не можуть отримати необхідне їм харчування.

За словами батьків, нині закуплена суміш стоїть на складах. І поки боротьба триває, хворі діти змушені чекати.

У червні минулого року орфанні хворі прийшли під КМДА з вимогою збільшити фінансування на 2016 рік на їх лікування. Нині гроші є. Торги пройшли. Але необхідної суміші хворі не отримують. Фото з facebook БО "Покоління"

УП спробувала розібратися, чому виникла така ситуація. Сьогодні ми публікуємо те, що вдалося з'ясувати на цей момент.

У Києві на обліку з діагнозом "ФКУ" перебуває 127 осіб.

"Фенілкетонурія – це генетична хвороба, одна з найчастіших генетичних хвороб, яку можна зустріти: десь один випадок на 10-20 тисяч новонароджених", – розповів генетик Олександр Коляда.

"Це такий стан, коли людина має дефект одного з ферментів, який відповідає за переробку фенілаланіну. Діти, народжені з ФКУ, не здатні метаболізувати частину протеїну – фенілаланін, який через це накопичується в крові. Якщо цього не лікувати, то розвивається олігофренія, розумова відсталість", – пояснив генетик.

При цьому, за словами Коляди, це одне з небагатьох генетичних захворювань, які піддаються успішному лікуванню.

"Лікується в основному дієтою з обмеженою кількістю білка. Також діти вживають певні замінники, суміші. Такі діти живуть цілком нормально і нічим не відрізняються від однолітків", – розповів він.

Більше того, нині існує думка, що у дорослому віці, з 19-20 років частина хворих може обходитись взагалі без вживання сумішей – просто ретельно слідкувати за харчуванням.

"Вживання суміші, яке прописує лікар на основі аналізів, повинно виконуватися відповідно до інструкції. Якщо в інструкції написано, що це норма на тиждень, то це має бути норма на тиждень.

Що буде, якщо їсти більше чи менше? Буде гірше дитині, певним чином погіршуватиметься її стан. Якщо суміш викликає якусь побічну реакцію – треба щось змінювати, шукати те, що не позначається на здоров'ї негативно", – пояснив Коляда.

На тому, що нова закуплена через тендер суміш негативно позначається на здоров'ї хворих, наполягає керівник Благодійного об'єднання батьків дітей хворих фенілкетонурію "Покоління" Наталя Тимощук, чия донька також хвора на ФКУ.

Вона переконана, що через тендер закупили дешеве й неякісне харчування, про яке нічого невідомо, – щоб "заробити".

"Почалося все з того, що компанія-переможець торгів від 31 березня 2016 року ТОВ "Людмила-Фарм", яка обіцяла поставити суміш PKU-2 secunda, вирішила поставити іншу амінокислотну суміш PKU Nutri 3 Concentrated та P-AM 3 – нібито того ж виробника, але зовсім невідому.

Представники ТОВ "Людмила-Фарм" переконували нас, що це абсолютний аналог попередньої суміші, якогось листа нам надали, де йшлося, що для України виробництво PKU-2 secunda припинили і поставляють нам абсолютний аналог", – розповіла Тимощук.

Вживання амінокислотної суміші розраховується залежно від віку й маси тіла. У середньому на місяць один хворий споживає суміші приблизно на 20 тисяч гривень.

Суміш надається коштом міського бюджету. Однак, за словами Тимощук, останні 8 місяців столичні хворі не мають необхідної для їх життя звичної суміші – PKU-2 secunda європейського виробництва, яку вони вживали упродовж багатьох років, до якої звикли і яка не викликає негативних побічних реакцій.

"Батьків хворих дітей у Департаменті охорони здоров'я КМДА стали просити написати заяви, що вони у зв'язку з відсутністю PKU-2 secunda просять закупити іншу суміш. Ті, хто взагалі не мав змоги купити хоч якусь суміш, погодились.

Людей обманювали, що це така сама суміш, але ми з'ясували, що це не так. І не так по кількох пунктах: про нову суміш немає жодної інформації – навіть назви такої на сайті виробника, а виробництво PKU-2 secunda насправді ніхто не зупиняв", – заявляє Тимощук.

Вона наголосила, що нову суміш, яку вирішили поставити у Київ, навіть не апробували, оскільки не було необхідних адаптованих сумішей.

"Сталося все тому, що нова невідома суміш дешевша", – додала активіст.

"Ми пояснювали керівництву Департаменту охорони здоров'я, що нам ці суміші нові навіть спробувати не дали. Що буде, якщо ви їх закупите на рік, а ці суміші хворим не підійдуть? Що робити? Коли не стало PKU-2 secunda, я пробувала давати доньці інші суміші – то алергія, то запалення підшлункової, то хронічна екзема", – пояснила Тимощук.

Вона додала, що врешті нову суміш не закупили, ті торги скасували, а оголосили нові на основі нового техзавдання.

"Ми звернулось до німецького виробника, і отримали на апробацію суміш Comida PKU. Апробація пройшла успішно. Департамент ніби пішов нам на зустріч, і 31 серпня оголосили торги на цей препарат для 21 людини, які пройшли апробацію на "Коміду". На торги знов вийшла ТОВ "Людмила-Фарм" зі своїм невідомим препаратом. Вони навіть ціни нижче поставили.

Нині нам пояснюють, що тендерне законодавство виписане так, що ми мусимо купувати найдешевший лот", – сказала Тимощук.

За її словами, БО "Покоління" оскаржувало торги по Comida PKU в Антимонопольному комітеті, але скаргу відхилили, запропонувавши оскаржувати це рішення у судовому порядку.

Водночас у ТОВ "Людмила-Фарм" наголосили, що нова суміш PKU Nutri 3 Concentrated є повним аналогом старої, її надавали на апробацію, і наразі її вживають хворі по всій Україні.

"Вас повністю дезінформували. Ви можете подзвонити виробнику цієї суміші, ми ж просто дистриб'ютор, який завозить. Виробник давав її пробувати. Були зустрічі для роз'яснення з батьками за участі КМДА і генетиків.

А те, що відбувається, то просто боротьба за ринок", – сказала представник ТОВ "Людмила-Фарм".

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"Це абсолютно ідентична суміш, яка просто постачається під іншою назвою. А постачається так тому, що виробник пішов назустріч і прийняв відповідальне рішення знизити ціну на суміш для України. Ця суміш постачається для всієї України, усі пацієнти її приймають, і ні в кого нема побічних реакцій – тільки у БО "Покоління". Більше того, цю суміш постачають і на європейський ринок", – зауважила представник дистриб'ютора.

"Рішення про те, що купувати і в якій кількості, за якою ціною, хто виграв тендер, – приймаємо не ми. Це приймає Тендерний комітет КМДА у результаті проведених відкритих торгів, інформація про закупівлю є у відкритих джерелах", – підсумувала представник ТОВ "Людмила-Фарм".

Вона припустила, що суміш "не підходить БО "Покоління", тому що її керівник займається лобіюванням іншого дистриб'ютора і лобіюванням суміші, яка не відповідає світовим стандартам за деякими показниками".

На тому, що жодних проблем з якістю нової суміші немає, наголошує і голова Української організації батьків дітей-інвалідів, хворих на фенілкетонурію, Оксана Пасхальна.

За її словами, уся біда в тому, що хворі діти сьогодні стали заручниками "боротьби за ринок".

"Моя дитина їсть нову суміш, вона спокійно перейшла з PKU-2 secunda. Компанія-виробник надала усім усі необхідні документи. Вони пішли нам на зустріч, компанія провела ребрендінг, щоб продавати нам суміш за нижчою ціною.

Виробник не може продавати PKU-2 secunda у Європі за одною ціною, а нам за іншою, дешевшою. Тому вони пішли на перейменування, ми отримали аналогічний продукт, просто з іншою назвою.

Проблема в тому, що отримати необхідну нам PKU Nutri 3 Concentrated ми сьогодні не можемо через оці скандали і скарги, які затіває БО "Покоління". Вони скаржаться скрізь, а міська влада думає, підписувати ту заявку по тендеру чи ні.

Тендер відбувся, суміш є в наявності, але отримати її ми не можемо, бо йде боротьба за ринок", – сказала Пасхальна.

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Наразі жінка попросила дві банки PKU Nutri 3 Concentrated у борг, бо її дитина не сприймає суміш "МД міл", яку пропонують у лікарнях Києва. Інші хворі, за її словами, отримують "МД міл".

"БО "Покоління" не хочуть пробувати нову суміш, бо в них є щось інше, щоб їсти, а інші діти хочуть "Нутрі", але отримати її не можуть. А одна банка харчування, якої вистачає на 1 тиждень, коштує 3 тисячі гривень. Батьки змушені або купувати самі, або брати те, що є в наявності у лікарні. Нині є "МД міл". Або ще "розтягують" одну банку на довший час, їдять по половині порції, по четвертині, що позначається на їх здоров'ї.

БО "Покоління" скаржиться, чиновники кивають одна на одного, хто ж підпише заявку на поставку. А діти голодують", – підсумувала Пасхальна.

Не доїдає зокрема син Володимира – 23-річний Іван. Старої суміші нині немає, нову він пробувати боїться, а ту, яку пробував і яка підійшла, схоже, закуповувати не збираються.

"Моя дитина вже стільки років на суміші. Ми вже звикли робити "запас" – ніколи не даємо "повну пайку", а лиш половину, бо не знаєш, що буде завтра, чи вистачить нам суміші, чи ні. Бо перебої з цим харчуванням були й раніше. Нині звичної суміші нема. Нам запропонували нову PKU Nutri 3 Concentrated, але ми від неї відмовились, я не впевнений у її якості", – сказав Володимир.

Насторожила чоловіка невідома назва й низька ціна.

"Ми про нову суміш вперше почули. Але ми вже колись отримували російську дешеву суміш "тетрафен", мій син її вживав і мав проблеми зі здоров'ям, а потім експертиза цього препарату показала, що там завищена норма свинцю і інших важких металів. Нині я боюся отруїти сина", – сказав Володимир.

Нині його син, як і інші хворі кияни, отримує "МД міл", але препарат йому не зовсім підходить.

"Ми змушені поки триматися на ньому. Було б добре, якби тим, хто хоче "Нутрі" – давали "Нутрі", але не нав'язували нам, а закупили той препарат, який ми хочемо", – підсумував Володимир.

Боїться нової суміші ще одна стурбована мати, Наталя – не тому, що не довіряє. Її син пробував суміш.

"Нині мій син отримує "МД міл", який не зовсім йому підходить. Ми також отримали банку "Нутрі", як допомогу. Я змішувала "МД міл" і "Нутрі", бо різко перейти на геть нову суміш не можна, але аналіз був нехороший. Зріс рівень фенілаланіну, мій син ходив знервований. І це ми не їли цілу порцію", – сказала Наталя.

Вона мріє, щоб у Києві почали закуповувати багато видів сумішей, і щоб хворі отримували ту, яка найбільше їм підходить.

Тим часом у Департаменті охорони здоров'я КМДА запевняють, що Київ у повній мірі забезпечений амінокислотною сумішшю. Більше того, і сума виділена на ці закупівлі, і кількість видів суміші, яка закуплена, є безпрецедентною.

"На сьогодні усі пацієнти забезпечені необхідними сумішами у повному обсязі. Також у нас договір підписаний, і в найближчі дні буде заявка, і будуть закуплені додаткові суміші. Але потреби поспішати у нас немає, бо всі хворі забезпечені харчуванням", – сказав в. о. директора департаменту Дмитро Турчак.

Він додав, що закуповувати ще один вид лікувального харчування не планують, бо мають кілька видів сумішей для кожного віку.

"Не розумію, як пацієнти можуть говорити про побічні реакції на нову суміш, якщо вони її не брали. У нас зараз щось 7 чи 8 сумішей закуплені. А кілька осіб вимагають ще одну.

Та суміш, яку вони хочуть, – удвічі дорожча, але за всіма документами вона аналогічна тій, що ми закупили. І по закону ми змушені купувати ту суміш, яка дешевша. Майже всі пацієнти отримують цю суміш, і жодних проблем із цим немає, вони нею задоволені", – додав Турчак.

Головний спеціаліст по орфанних захворюваннях Департаменту охорони здоров'я, лікар Світлана Якимович уточнила, що в Києві на сьогодні зареєстровано 127 хворих на фенілкетонурію, з них лише 4 особи відмовляються брати нову суміш і вимагають іншу.

"Раніше усі пацієнти, старші 8 років, отримували PKU-2 secunda. До цієї суміші було адаптовано 30 пацієнтів від 8 до 18 років і 18 пацієнтів, старших за 18 років. З цієї вікової групи нову суміш PKU Nutri 3 Concentrated отримує 20 пацієнтів з тих 30, що від 8 до 18 років, і 10 пацієнтів з групи, що старше 18 років. У них жодних проблем з цією сумішшю немає. З тих 14, що лишилися, 10 отримують інші суміші, бо в нас на кожну вікову групу є по кілька сумішей, а 4 особи категорично відмовляються від усього і вимагають одну конкретну суміш, яка у нас не закуплена", – пояснила Якимович.

За її словами, хворі можуть отримати іншу суміш, якщо їм не підходить назначена.

"Механізм такий: для кожної вікової групи закуповується кілька препаратів, бо буває якась індивідуальна непереносимість. Нині ми маємо по 2-3 препарати для кожної вікової групи. Якщо дитині добре, то вона її вживає, якщо ні – їй пропонують інший продукт, якщо другий не підходить, то пропонують третій.

Бували випадки, що не підходив жоден з наявних продуктів, тоді ми писали у Департамент, що не підходить продукт і хворий потребує індивідуальної закупівлі. Тоді такі препарати закупляли. Зокрема, був випадок з дитиною до 4 років, для якої ми закупляли інший продукт.

Але це можливо тільки в тому випадку, коли хворому за медпоказниками не підходить той чи інший препарат – а не тому, що хворий так вважає.

На сьогодні ті четверо запропоновану суміш навіть не пробували", – додала Якимович.

На питання щодо сертифікату якості продукту, Якимович відзначила, що вони є не лікарськими засобами, а біологічно-активними добавками.

"Звісно, ми перевіряємо той пакет документів, який є обов'язковий. Це стосується ліків. А продукти лікувального харчування – по суті є БАДи, вони так зареєстровані. І законодавчо, оскільки це БАДи, це не вимагає реєстраційних посвідчень.

Тобто, ми не зможемо знайти їх на сайті МОЗу, як це ми робимо з лікарськими препарати. Ці суміші дуже потрібні хворим, але то не ліки", – сказала Якимович.

У питанні якості покладаються на європейського виробника, у якого багато років купують продукцію.

"Нова суміш, яку ми маємо на складі, вироблена добре нам відомою "Нутрицією". На банках PKU Nutri 3 Concentrated вказано: "Виробник ""Нутриція", Великобританія", – наголосила Якимович і додала, що сьогодні Київ має "безпрецедентну кількість видів сумішей".

У питанні якості КМДА покладаються на совість європейського виробника. Компанія "Нутриція" у відповідь на запит "Української правди" надіслала листа, де запевняє, що новий продукт виготовлений у Ліверпулі, за тим же рецептом, що і попередній і має найвищу якість. Однак на питання, як при тій же якості вдалося знизити ціну, не відповіли

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.

Їхні батьки не хочуть займати чиюсь сторону, сперечатися про якість чи назву харчування – а просто бажають, щоб не зривався тендер, не гальмувалось постачання, а діти отримували необхідні суміші й росли здоровими.

"Моя дитина – маленька, вона вживає наразі базову суміш PKU-2, далі має бути Nutri 2, яку можуть заблокувати через ці суперечки.

Але сьогодні, хоч ніякого стосунку до тих сумішей, за які воюють, не маємо, бо вони з 8 років – ми стали заручником ситуації. Бо у тендері закуплена ще й додаткова суміш, калорійніша, якої потребує мій син.

Через те, що скасовується або відкладається тендер, ми не можемо отримати додаткову суміш. У лікарні просто кажуть: "Нема. Проблеми з тендером". Нині я змушена купувати її сама", – сказала мама хворого на ФКУ Катерина (ім'я змінене на прохання мами).

За її словами, додаткова суміш для її сина обходиться у 2,5 тисячі гривень на місяць, для її родини це значна сума. Адже, окрім сумішей, дітям потрібні ще й спеціальні продукти – від базових макаронів і замінника м'яса до улюбленого усіма малюками печива. Ці продукти дістають з-за кордону, і коштують вони значно дорожче звичних.

"Сьогодні відбуваються якісь "терки". Раніше був один посередник, потім вийшов інший. Але видно, що ніхто цим ринком поступатися не хоче", – підсумувала Катерина.

Вона наголосила, що сьогодні отримує якісну суміш і хоче й надалі отримувати якісну, бо від цього залежить здоров'я її малюка.

Не хоче страждати від чужих "розборок" і мама хворої на ФКУ 18-річної дівчинки Олена Сінкевич.

"Це звичайнісінькі лобістські ігри за ринок. У нас раніше був один дистриб'ютор, який дуже піднімав ціни. Минулого року з'явився інший постачальник, що продає ті ж самі лікувальні продукти в рази дешевше.

"Монополіст" втратив прибутки, і розпочалася брудна боротьба.

У результаті "переможені" штучно блокують торги, а тим часом на ринок виводяться інші лікувальні продукти інших виробників, під які пишуться окремі технічні завдання та оголошуються повторні тендери. Вони ідуть окремими торгами, тому що за високих цін не змогли б отримати перемогу на тендері.

А необхідне нам харчування, яке є в наявності на складах, наші діти вже 8 місяців не отримують", – сказала Сінкевич.

Вона наголосила, що до цього часу її донька, як і переважна більшість київських дітей, отримувала лікувальний продукт виробництва компанії "Нутриція", під брендом "Мілупа", який їй чудово підходив.

Зміна назви її не лякає.

"Відбувся ребрендинг, компанія-виробник заздалегідь поінформувала про це і лікарів, і пацієнтські організації, надала вичерпну інформацію щодо складу оновлених продуктів, якість яких ми вже добре знаємо. Завдяки тому, що дистриб'ютори знизили ціни, продукт став доступнішим. Це ж чудово.

Нам давали цю суміш спробувати ще навесні, перед закупкою. Потім була офіційна апробація на базі дитячої лікарні. З огляду на затримку постачання, компанія-виробник надала дітям гуманітарну допомогу. Також влітку через лікарні нам все ж закупили по декілька банок.

Препарат повністю влаштовує мою дитину, як і переважну більшість пацієнтів. Ми згодні його отримувати – але поки не можемо, бо триває оця безглузда боротьба.

Останнім часом, поки ми чекаємо на "Нутрі", нам видають наявний у лікарні препарат "МД міл ФКУ". Конкретно моїй дитині цей препарат не підходить, він не збалансований за складом, але вона змушена вживати його мізерними порціями, щоб хоч якось підтримувати своє здоров'я", – сказала Сінкевич.

"Вся ця ситуація штучно створена. Це просто матеріальна зацікавленість певних людей.

Зараз відбувається активний переділ ринку між фармгрупами, а батьки, чи то громадські організації, так чи інакше втягуються в цей процес. А в результаті – страждають наші хворі діти", – підсумувала Сінкевич.

Наразі БО "Покоління" подало до суду на рішення АМКУ. Батьки кажуть, що боротьбу не зупинятимуть і домагатимуться проведення тендера для 21 пацієнта, які просять купити для них Comida PKU.

Сумішей є дуже багато, тож хворі хочуть мати вибір. Фото з facebook Українська організація батьків дітей-інвалідів хворих на фенілкетонурію

"У нас не 4 пацієнта відмовляється від "Нутрі". 21 пацієнт куштував Comida PKU, усім вона підійшла. Для цих людей ми домагатимемося закупівлі цієї суміші.

Я переконана, що оскільки це дуже специфічне захворювання, то підхід до кожної дитини має бути індивідуальний. У сусідній Польщі, де АКС видаються через аптеку, є 30 видів сумішей, і хворі мають змогу вибрати те, що їм підходить. І там ніхто не говорить про лобіювання чиїхось інтересів", – наголосила Тимощук.

У цій історії важко знайти істину. Але зрозумілим є одне: схоже, боротьба за такий ласий шматок, як медичний ринок, не вщухне ніколи.

Шкода, що заручниками стають ті, хто до боротьби "за владу" стосунку не має.

Але має іншу, значно складнішу битву – за життя.

Ірина Балачук, УП