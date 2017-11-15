Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео





Департамент міського благоустрою виписав припис на демонтаж паркану довкола будівництва ЖК "Ярославів град" на місці колишнього Сінного ринку. На виконання роботи забудовнику дали 3 дні. З відсутністю паркану має зупинитись забудова.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з депутатами та місцевими мешканцями на місці забудови.

"Ми виписали вчора припис на демонтаж будівельного паркану. Вони повинні упродовж 3 днів демонтувати цей паркан. Якщо цього не станеться, то в п’ятницю прийде наш міський благоустрій і сам демонтує цей паркан", - сказав Кличко.

На місці Сінного зводять висотки у 5-25 поверхів у порушення закону. Скриншот з відео "112 Україна"

Він пояснив, що відсутність паркану буде підставою для того, щоб будівництво зупинилося.

"Бо вони не мають права будувати далі без паркану", - пояснив мер.

"Є питання щодо висотності цього будівництва. Ми звертались до ДАБІ, до прем’єра щодо висотності цього будівництва. На сьогоднішній день, на жаль, чіткої відповіді нема", - додав міський голова.

На прохання нардепа Мустафи Найєма повідомити будівельникам, які стоять біля паркану, що забудова не законна, щоб активістів не побили люди у чорних "шкірянках", і озвучити вимогу зупинити роботи, Кличко сказав, що роботи зупиняться з демонтажем паркану.

Мешканці попросили мера не боятися і допомогти їм у демонтажі паркану вже сьогодні, на що Кличко відповів:

"Я як голова можу діяти лише в рамках закону. Ми виписали припис".

Він також додав, що мав розмову з забудовником щодо зміни висотності будинків.

"Ми зустрічались з представниками забудовника, реакції немає", - підсумував Кличко.

З метою зупинки забудови мешканці і народні депутати вирішили встановити на вулиці Бульварно-Кудрявській, 15 намети у якості громадських приймалень нардепів.

Як відомо, скандал із забудовою колишнього ринку спалахнув ще 2015 року, коли тут почали рити котлован і забивати палі.

Міська влада і активісти були категорично проти багатоповерхової забудови, яка б псувала вигляд центру міста.

Компанія, що виступає підрядником, запевняла, що роботи – підготовчі, а затвердженого проекту поки що немає.

У квітні 2016 року столичне управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження з приводу відчуження земділянки (2004 року Київрадою було передано в оренду на 10 років) за статтею "Службова недбалість".

У вересні 2016 року Голосіївський райсуд наклав арешт із забороною відчуження на земельну ділянку колишнього ринку.

Але вже у листопаді 2016 року на вулиці Бульварно-Кудрявській, 17, де був Сінний ринок, відновилося будівництво, а в мережі з'явився сайт з продажу квартир у майбутніх 5-25-поверхових будинках.

Фото з сайту забудовника

Громада виступає проти цієї забудови.

7 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що забудовник території колишнього Сінного ринку має до 15 квітня надати інформацію про наявну дозвільну документацію.

12 квітня після низки акцій протесту і звернень Кличко доручив Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції терміново провести виїзну перевірку відповідності документів за місцем будівництва.

Активісти заявляють, що будівництво на місці Сінного ринку не має усіх необхідних документів, а на мітингах проти цієї забудови вони отримують натяки і погрозі від тітушок.

Замовник ЖК "Ярославів град" ТОВ "Емпоріум Пропертіз" переконує, що має всі необхідні документи на забудову, а до погроз активістам не має жодного стосунку.

Громада вимагає зниження висотні комплексу з запланованих 81 метра до дозволених законом у цій частині міста 27 м.

Державна архітектурна-будівельна інспекція з 27 квітня призупинили будівництво ЖК "Ярославів град" на місці Сінного ринку.

Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація про те, що ДАБІ другий місяць чекає від Мінрегіону відповіді щодо законності містобудівних умов, виданих забудовнику Сінного ринку.

Міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко заявив на це, що в умовах децентралізації містобудівні умови і обмеження, дозвільні документи на будівництво видає місцева влада.

У липні Мінрегіонбуд заявив, що не може вплинути на ситуацію щодо забудови Сінного ринку, тому для вирішення цього питання варто звертатися до суду.

Так забудова, попри протести мешканців, виглядає сьогодні. Скриншот з відео "112 Україна"

Ірина Балачук, УП