Суд зобов'язав Кримчака носити електронний браслет до 11 січня – адвокат



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Солом'янський райсуд продовжив зобов'язання носити електронний браслет для депутата Київради від "Єдності" Сергія Кримчака до 11 січня 2018 року.

Про це розповів адвокат депутата Ігор Черезов.

"Суд продовжив такий самий запобіжний захід. Нам продовжили строк досудового слідства ще на 2 місяці, слідство триває", - сказав Черезов.

Він додав, що поки Кримчк ще не ходив на жодні допити.

"Поки мого клієнта на допити ще ніхто не викликав", - підсумував адвокат.

Як відомо, 13 вересня детективи НАБУ затримали депутата Київради Сергія Кримчака.

14 вересня стало відомо, що його затримали за підозрою у привласненні землі в столиці.

За версією слідства, Кримчак у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень.

Кримчаку оголосили про підозру за 4 статтями.

15 вересня Солом'янський райсуд Києва обрав Кримчаку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 1,4 мільйона гривень.

18 вересня Кримчак вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави в сумі 1,4 мільйона гривень.

Солом'янський райсуд Києва заарештував три компанії депутата Київради Сергія Кримчака (фракція "Єдність") і автомобіль Mercedes-Benz, що належить його дружині.

У жовтні стало відомо, що Держархбудінспекція скасувала містобудівні умови та обмеження на захоплені Кримчаком ділянки по вулиці Толбухіна у Києві.

Раніше "Українська правда" писала про те, що за часів мерства Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам сім’ї чинного депутата Київради від партії "Єдність" – Сергія Кримчака.

Ірина Балачук, УП