У центрі Києва обмежать рух через відзначення Дня Гідності та Свободи

Київська адміністрація має намір обмежити рух на Володимирському проїзді 21 листопада у зв’язку з відзначенням Дня Гідності та Свободи.
Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1410 від 10 листопада.
Згідно з документом, рух усіх видів транспорту заборонять з 7:00 до 14:00.
У зв’язку з цим буде внесено відповідні зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.
Відзначається, що заходи до Дня Гідності проходитимуть з 17 до 24 листопада з 9:00 до 22:00 на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик, а також 21 листопада з 9:00 до 14:00 на Софійській та Михайлівській площах.
Вшанування пам’яті жертв голодоморів триватиме із 25 до 26 листопада на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик.
Повідомляється, що у місцях проведення заходів заборонять зупинку та стоянку транспорту.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко