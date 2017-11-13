У центрі Києва обмежать рух через відзначення Дня Гідності та Свободи

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13.11.2017  13:40


Фото eveningkiev.com

Київська адміністрація має намір обмежити рух на Володимирському проїзді 21 листопада у зв’язку з відзначенням Дня Гідності та Свободи. 

Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1410 від 10 листопада.

Згідно з документом, рух усіх видів транспорту заборонять з 7:00 до 14:00.

У зв’язку з цим буде внесено відповідні зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Відзначається, що заходи до Дня Гідності проходитимуть з 17 до 24 листопада з 9:00 до 22:00 на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик, а також 21 листопада з 9:00 до 14:00 на Софійській та Михайлівській площах.

Вшанування пам’яті жертв голодоморів триватиме із 25 до 26 листопада на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик.

Повідомляється, що у місцях проведення заходів заборонять зупинку та стоянку транспорту.
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