Київенерго попереджає, що деяким киянам треба буде доплатити за минулий рік



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Деякі жителі Києва муситимуть доплатити кошти за послугу з централізованого опалювання, надану у минулому році.

Це випливає з повідомлення прес-служби ПАТ "Кивїенерго".

"У жовтневих рахунках за опалення буде відображено перерахунок за минулий опалювальний сезон. Сума може бути як з позначкою плюс (доплата), так і мінус (переплата)", - йдеться в повідомленні компанії.

Відзначається, що перерахунок проведуть жителям близько 330 столичних будинків.

У "Київенерго" пояснили, що перерахунок проведуть у випадку ненадання чи надання некоректних показань квартирного лічильника за попередні періоди, або якщо власники квартирних лічильників опалення, які раніше не передали показання, повідомили фактичні показання.

А також якщо за підсумками опалювального періоду 2016/2017 роки було виявлено розбіжності з обсягами нарахувань за попередні роки.

Крім того, перерахунок проведуть, якщо розрахунковий початок періоду надання послуги з опалення не співпадає з фактичним (іноді так трапляється через відсутність доступу до підвалу, де розташований лічильник), або якщо у будинку виявили помешкань з автономним опаленням.

Також скоригують плату, якщо під час перевірки виявлено невідповідність розподілу кількості гігакалорій на нежитлові та житлові приміщення чи реальної опалювальної площі – зазначеній у проектній документації будинку.

"Щоб отримувати рахунки за фактично спожиті послуги з опалення та гарячого водопостачання слід протягом останнього тижня кожного місяця передавати показання квартирних лічильників до "Київенерго"", - підсумували у компанії.