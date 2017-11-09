Першого заступника голови Шевченківського району судитимуть за розкрадання майна



Фото shev.gov.ua Фото shev.gov.ua

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно першого заступника голови Шевченківської райадміністрації Віктора Андрєєва, підозрюваного у розкраданні майна на суму понад 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Також до суду скерований обвинувальний акт щодо 4 спільників Андрєєва.

Повідомляється, що чиновник у змові зі службовцями підприємств та фізичними особами, розробив незаконну схему по заволодінню об'єктами комунальної нерухомості, розташованими на території Шевченківського району Києва.

"На підставі підроблених документів комунальне майно переоформлювалось на підконтрольні першому заступнику голови РДА підприємства або відчужувалось на користь третіх осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, за такою схемою з початку 2015 року по грудень 2016 року Андрєєв зі спільниками незаконно відчужили з комунальної власності 6 об’єктів нерухомості (нежитлові будівлі та квартири).

"Розмір завданих збитків складає майже 36,5 мільйона гривень. Також установлені факти незаконного заволодіння першим заступником голови РДА коштами комунальних підприємств, контроль за якими він здійснював, на суму 4,1 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Наразі за позовами прокуратури 4 об'єкта нерухомості, які були незаконно відчужені зловмисниками, повернули територіальній громаді.

Судовий розгляд позовів про повернення ще двох приміщень триває.

"З метою відшкодування завданих збитків та забезпечення можливої конфіскації накладено арешт на нерухоме майно фігурантів провадження, зокрема на 3 квартири та будинок загальною площею 700 кв м, 20 соток землі та 2 паркомісця", - підсумували у прокуратурі.

Як відомо, 24 березня Віктора Андрєєва затримали за розкрадання комунального майна на 27 мільйонів гривень.

Затримання Андрєєва за розкрадання майна. Фото з facebook генпрокурора Юрія Луценка

25 березня Печерський райсуд Києва обрав Андрєєву запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту з можливістю застави.

У травні 2015 року правоохоронці затримали першого заступника голови Шевченківської РДА Віктора Андрєєва та першого заступника директора КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" Петра Романюка за отримання хабара у сумі 73,5 тисячі гривень.

У травні 2015 року мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що Андрєєв та заступник директора районного комунального підприємства, яких спіймали на хабарі, не уникнуть відповідальності.