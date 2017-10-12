Київрада перейменувала Інтернаціональну площу і 10 вулиць

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12.10.2017  13:34


Київська міська рада перейменувала 10 вулиць та провулків та Інтернаціональну площу у Києві.

Відповідні рішення підтримали депутати на засіданні 12 жовтня, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, перейменували:

- провулок Краснодонський на провулок Кучмин Яр (Солом'янський район);

- вулицю Красноводську – на вулицю Хотинську (Подільський район);

- вулицю Миколи Лебедєва – на вулицю Юрія Поправки (Дніпровський район);  

- провулок Горького – на провулок Бориса Шахліна (Голосіївський район); 

- вулицю Ярослава Галана – на вулицю Августина Волошина (Солом'янський район);

- вулицю Тимофія Шамрила – на вулицю Парково-Сирецьку (Шевченківський район);

- вулицю Дніпродзержинську – на вулицю Кам’янську (Дарницький район); 

- вулицю Лебедєва-Кумача – на вулицю Миколи Голего (Солом'янський район);

- вулицю Соціалістичну – на вулицю Левка Мацієвича (Солом'янський район);

- вулицю Ежена Потьє – на вулицю Антона Цедіка (Шевченківський район);

- площу Інтернаціональну перейменовано на площу Валерія Марченка.

Також Київрада прийняла рішення про найменування нових вулиць у Деснянському та Голосіївському районах.
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