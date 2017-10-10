Відкриття Театру на Подолі не заважає його знести – секретар Київради



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Введення в експлуатацію і відкриття Театру на Подолі не заважає місту виконати петицію киян про знесення будівлі театру.

Про це "Українській правді. Київ" повідомив секретар Київради Володимир Прокопів.

"Те, що дана будівля задана в експлуатацію жодним чином не заважає міській владі знести цю будівлю, чи виконати будь-що, про що йде мова у петиції", - сказав Прокопів.

Він додав, що оскільки будівля належить територіальній громаді, то місто "вільне робити з нею, що завгодно".

"Це було би критично, якби це було у приватній власності і приватний забудовник так зробив і вважав, що так має бути. Але театр перебуває у комунальній власності. Тобто місту нічого не заважає у будь-який момент робити йому реконструкцію, змінювати фасад, якщо буде прийняте рішення, що потрібно на це виділити бюджетні кошти", - підкреслив секретар Київради.

Водночас він поставив під сумнів доцільність виділення десятків мільйонів гривень з бюджету міста на перебудову театру.

"От є будівля. Ми отримали її в такому вигляді. У такому вигляді вона громаді не подобається. Якщо знайдеться інший інвестор, який буде готовий заплатити тих же 174 мільйони, щоб зламати і перебудувати, то, може, це і правильно. Чи, може, ті люди, які виступають категорично проти, згодні самі скинутися і перебудувати за свої гроші. Ще є петиція. Ми мусимо її розглянути і прийняти рішення. Можливо, якщо критична кількість людей вважає, що на це потрібно виділити кошти з міського бюджету і перебудовувати, - то я не виключаю, що і такий варіант може бути", - пояснив Прокопів.

За словами чиновника, петиція уже розглянута, від повільними за її виконання призначені заступники голови КМДА Ганна Старостенко та Олександр Спасибко.

Більше того, міський голова Віталій Кличко встановив термін реалізації цієї петиції – вона має бути виконана до 1 квітня 2018 року.

Наразі, за словами Прокопіва, над реалізацією вимоги громади працює робоча група з числа міських чиновників, представників різних інститутів і громадськості.

"Нам треба зробити основне, що випливало з цієї петиції, на мою думку, – з не допустити в майбутньому таких випадків, коли приватний інвестор витрачає велику суму коштів, хоче місту зробити подарунок, а в кінці місто і інвестор отримують проблему, бо зовнішній вигляд не був погоджений з громадою. Тобто має бути дискусія з таких питань", - сказав Прокопів.

Він не зміг сказати, що ж буде з Театром на Подолі у контексті петиції про його знесення.

"Міський голова чітко встановив термін виконання цієї петиції. Зараз це рішення обговорюється", - підсумував Прокопів.

Він також додав, що йому театр подобається.

"Та якщо в мистецтві я не експерт, то в петиціях розбираюся добре. Ще раз наголошую, для міста важливі усі електронні звернення - і ті, що набрали 10 тисяч голосів, і ті, які менше. Ми розглядаємо усі, згідно затвердженого порядку. І так відбувається з кожною петицією без винятку", - підкреслив Прокопів.

Як відомо, восени 2016 року киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру,зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі.

Столичний житель відразу ж зареєстрував на сайті Київради петицію з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі. Вона швидко зібрала необхідні 10 тисяч голосів.

29 листопада фасад нової будівлі театру відкрили.

29 грудня 2016 року Київрада прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію.

26 вересня прес-служба корпорації Roshen повідомила, що проектна документація з реконструкції Театру на Подолі отримала позитивний висновок Української державної будівельної експертизи.

29 вересня Держархбудінспекція України прийняла в експлуатацію скандальну будівлю Театру на Подолі.

А 9 жовтня у столиці відбулося офіційне відкриття скандального "Театру на Подолі".

Після цього мер забув про свою обіцянку не вводити театр в експлуатацію без згоди громади і сказав, що суперечки щодо Театру на Подолі припиняться, коли почнуться вистави.

Ірина Балачук, УП