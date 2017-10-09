Кличко обіцяє оновлені Андріївський узвіз і Алею художників у 2018 році

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09.10.2017  16:26

Влада Києва планує презентувати оновлені Андріївський узвіз і Алею художників в травні 2018 року.

Про це сказав в ході церемонії відкриття "Театру на Подолі" у понеділок міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Історична частина Києва змінюється. Наступної весни ми плануємо презентувати оновлений Андріївський узвіз і Алею художників. Пейзажна алея буде абсолютно реставрована. Зараз реставраційні роботи йдуть на Володимирській гірці, буде оновлено Фунікулер", – розповів Кличко.

За його словами, наразі Київ починає будівництво пішохідного мосту, який з'єднуватиме арку Дружби народів з Володимирською гіркою.

"Ми зробимо все, щоб цей міст, який зв'яже дві туристичні зони - Маріїнський парк і Володимирську гірку - відкрився в наступному році. На Володимирській гірці будуть зроблені нові алеї і новий фунікулер. Ми це все будемо презентувати вже навесні наступного року", – додав мер.

Раніше Кличко відзначав, що Київ знаходиться на завершальному етапі переговорів з міжнародними компаніями про залучення близько $ 500 млн інвестицій у будівництво парку розваг на території Гідропарку.

Серед інших планів мер виділяв запуск канатної дороги по маршруту арка Дружби народів - Труханів острів, з продовженням її на другому етапі до Гідропарку. За словами Кличка, на цей проект вже знайдені інвестори.
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