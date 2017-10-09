У понеділок у центрі Києва обмежать рух через футбол. КАРТА



Фото gbtimes.com Фото gbtimes.com

Увечері 9 жовтня на низці центральних вулиць Києва обмежать рух у зв'язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє МВС.

На вулицях Івана Федорова, Великій Васильківській, Діловій, Еспланадній буде заборонено рух усіх видів транспорту на час проведення маршу вболівальників збірної Хорватії.

На бульварі Тараса Шевченка, 13 (парк імені Тараса Шевченка), бульварі Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, Бессарабській площі, вулицях Басейній та Еспланадній буде заборонено рух усіх видів транспорту на час проведення маршу вболівальників збірної України "Вірні збірній".

З 18:00 9 жовтня року до 1:00 10 жовтня перекриють вулицю Еспланадну від вулиці Басейної до вулиці Саксаганського (проїзду буде дозволений лише для громадського транспорту).

З 6:00 9 жовтня до 1:00 10 жовтня буде заборонено паркуватися на вулицях Казимира Малевича (від вулиці Ковпака до вулиці Івана Федорова), Миколи Грінченка (від вулиці Івана Федорова до вулиці Кіровоградської) та Еспланадній (від вулиці Басейної до вулиці Саксаганського).

Збережіть, аби не загубити😉 9️⃣ жовтня у зв’язку із матчем Україна🇺🇦-Хорватія 🇭🇷 буде обмежено рух на деяких вулицях Києва pic.twitter.com/pbTEBYzZmT — МВС України (@MVS_UA) October 8, 2017

Водночас КП "Київський метрополітен" вирішив закрити станцію "Олімпійська" на вхід і вихід, "Палац спорту" на вихід, а "Площу Льва Толстого" на вхід з 20:45 до 21:45 9 жовтня.

На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки. Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.

У ніч на 10 жовтня метро працюватиме на одну годину.

Як відомо, о 21:45 на НСК "Олімпійський" відбудеться матч між збірними України та Хорватії.