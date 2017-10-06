У вихідні на низці вулиць Києва обмежать рух через марафон

7-8 жовтня у Києві буде обмежений рух автотранспорту у зв’язку із проведенням 8-го Київського марафону.
Про це повідомляють організатори змагання.
З 6:00 7 жовтня до 6:00 8 жовтня перекриють вулицю Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до перетину Майдану Незалежності з вулицею Михайлівською).
8 жовтня перекриють:
- вулицю Хрещатик – з 6:00 до 19:30,
- Європейську площу – з 8:30 до 15:00,
- вулицю Грушевського – з 8:30 до 15:00,
- Петрівську алею – з 8:00 до 11:50 та з 13:40 до 14:20,
- Паркову дорогу – з 8:00 до 11:50 та з 13:40 до 14:20,
- алею Героїв Крут – з 8:00 до 10:30,
- вулицю Лаврську – з 8:30 до 11:00,
- вулицю Запечерну – з 8:30 до 11:00,
- бульвар Дружби Народів – з 8:30 до 11:30,
- міст Патона – з 8:30 до 11:00,
- проспект Соборності – з 8:30 до 11:00,
- Либідську площу – з 9:30 до 11:30,
- вулицю Велику Васильківську – з 9:30 до 15:00,
- Володимирському узвозі – з 9:30 до 13:00,
- вулиці Петра Сагайдачного – з 9:30 до 13:00,
- Контрактовій площі – з 9:50 до 13:00,
- вулиці Костянтинівській – з 9:50 до 13:00,
- вулиці Притисько-Микільській – з 9:50 до 13:00,
- вулиці Хорива – з 9:50 до 13:00,
- вулиці Верхній Вал – з 9:50 до 13:00,
- вулиці Нижній вал – з 9:50 до 13:00,
- вулиці Почайнинській – з 9:50 до 13:00,
- вулиці Введенській – з 9:50 до 13:00,
- вулиці Волошській – з 9:50 до 13:00,
- вулиці Оболонській – з 9:50 до 13:00,
- вулиці Межигірській – з 9:50 до 13:00,
- вулиці Глибочицькій – 9:50 до 13:40,
- вулиці В’ячеслава Чорновола – з 9:50 до 13:40,
- вулиці Золотоустівській – з 10:10 до 13:40,
- вулиці Павлівській – з 10:10 до 13:40,
- вулиці В. Винниченка – з 10:10 до 13:40,
- вулиці Обсерваторній – з 10:10 до 13:40,
- вулиці Січових Стрільців – з 10:10 до 13:40,
- Львівській площі – з 10:10 до 14:00,
- вулиці Великій Житомирській – з 10:10 до 14:00,
- вулиці Десятинній – з 10:10 до 14:00,
- Михайлівській площі – з 10:10 до 14:00,
- колі біля Михайлівського золотоверхого монастиря – з 10:10 до 14:00,
- вулиці Трьохсвятительській – з 10:10 до 14:00,
- Володимирському проїзді – з 10:10 до 14:00,
- Софійській площі – з 10:10 до 14:00,
- вулиці Володимирській – з 10:10 до 14:00,
- бульварі Тараса Шевченка – з 10:20 до 14:40,
- площі Перемоги – з 10:20 до 14:40,
- проспекті Перемоги – з 10:20 до 14:40,
- вулиці Саксаганського – з 10:20 до 14:50,
- вулиці Жилянській – з 9:30 до 15:00.
"На вище зазначених вулицях буде обмежено рух усіх видів транспорту, в тому числі громадського та велосипедного", - йдеться в повідомленні.
|05.10.2017, 13:00
Микола Шаміч