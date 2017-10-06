У вихідні на низці вулиць Києва обмежать рух через марафон



Фото Wizz Air Kyiv City Marathon Фото Wizz Air Kyiv City Marathon

7-8 жовтня у Києві буде обмежений рух автотранспорту у зв’язку із проведенням 8-го Київського марафону.

Про це повідомляють організатори змагання.

З 6:00 7 жовтня до 6:00 8 жовтня перекриють вулицю Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до перетину Майдану Незалежності з вулицею Михайлівською).

8 жовтня перекриють:

- вулицю Хрещатик – з 6:00 до 19:30,

- Європейську площу – з 8:30 до 15:00,

- вулицю Грушевського – з 8:30 до 15:00,

- Петрівську алею – з 8:00 до 11:50 та з 13:40 до 14:20,

- Паркову дорогу – з 8:00 до 11:50 та з 13:40 до 14:20,

- алею Героїв Крут – з 8:00 до 10:30,

- вулицю Лаврську – з 8:30 до 11:00,

- вулицю Запечерну – з 8:30 до 11:00,

- бульвар Дружби Народів – з 8:30 до 11:30,

- міст Патона – з 8:30 до 11:00,

- проспект Соборності – з 8:30 до 11:00,

- Либідську площу – з 9:30 до 11:30,

- вулицю Велику Васильківську – з 9:30 до 15:00,

- Володимирському узвозі – з 9:30 до 13:00,

- вулиці Петра Сагайдачного – з 9:30 до 13:00,

- Контрактовій площі – з 9:50 до 13:00,

- вулиці Костянтинівській – з 9:50 до 13:00,

- вулиці Притисько-Микільській – з 9:50 до 13:00,

- вулиці Хорива – з 9:50 до 13:00,

- вулиці Верхній Вал – з 9:50 до 13:00,

- вулиці Нижній вал – з 9:50 до 13:00,

- вулиці Почайнинській – з 9:50 до 13:00,

- вулиці Введенській – з 9:50 до 13:00,

- вулиці Волошській – з 9:50 до 13:00,

- вулиці Оболонській – з 9:50 до 13:00,

- вулиці Межигірській – з 9:50 до 13:00,

- вулиці Глибочицькій – 9:50 до 13:40,

- вулиці В’ячеслава Чорновола – з 9:50 до 13:40,

- вулиці Золотоустівській – з 10:10 до 13:40,

- вулиці Павлівській – з 10:10 до 13:40,

- вулиці В. Винниченка – з 10:10 до 13:40,

- вулиці Обсерваторній – з 10:10 до 13:40,

- вулиці Січових Стрільців – з 10:10 до 13:40,

- Львівській площі – з 10:10 до 14:00,

- вулиці Великій Житомирській – з 10:10 до 14:00,

- вулиці Десятинній – з 10:10 до 14:00,

- Михайлівській площі – з 10:10 до 14:00,

- колі біля Михайлівського золотоверхого монастиря – з 10:10 до 14:00,

- вулиці Трьохсвятительській – з 10:10 до 14:00,

- Володимирському проїзді – з 10:10 до 14:00,

- Софійській площі – з 10:10 до 14:00,

- вулиці Володимирській – з 10:10 до 14:00,

- бульварі Тараса Шевченка – з 10:20 до 14:40,

- площі Перемоги – з 10:20 до 14:40,

- проспекті Перемоги – з 10:20 до 14:40,

- вулиці Саксаганського – з 10:20 до 14:50,

- вулиці Жилянській – з 9:30 до 15:00.

"На вище зазначених вулицях буде обмежено рух усіх видів транспорту, в тому числі громадського та велосипедного", - йдеться в повідомленні.