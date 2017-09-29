Театр на Подолі ввели в експлуатацію – ДАБІ





Держархбудінспекція України прийняла в експлуатацію скандальну будівлю Театру на Подолі.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі ДАБІ.

"Сьогодні комісія ДАБІ прийняла рішення, про прийняття об’єкта будівлі Театру на Подолі в експлуатацію", - сказали у прес-службі.

Співрозмовник видання відзначила, що 27 вересня до ДАБІ прийшов позитивний висновок Української державної будівельної експертизи щодо цієї будівлі, 28 вересня туди виїжджав інспектор ДАБІ.

Як відомо, 26 вересня прес-служба корпорації Roshen повідомила, що проектна документація з реконструкції Театру на Подолі отримала позитивний висновок Української державної будівельної експертизи.

Восени 2016 року киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Реконструювали театр коштом кондитерської корпорації "Рошен". Компанія виділила 165 мільйонів гривень.

29 листопада 2016 року фасад нової будівлі театру відкрили.

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру.

Водночас головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію.

У грудні столична влада пообіцяла провести незалежну технічну експертизущодо можливих порушень містобудівного, пам’яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі до квітня 2017 року.

27 грудня відбулося перше публічне обговорення Театру на Подолі.

28 грудня 2016 року петиція на сайті Київради з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі набрала необхідні для розгляду 10 тисяч голосів.

29 грудня 2016 року Київрада повідомила, що прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.

У березні при Департаменті містобудування та архітектури КМДА створили робочу групу, яка займеться врегулюванням ситуації довкола Театру на Подолі.

9 квітня довкола скандального Театру на Подолі прибрали будівельний паркан.

20 квітня стало відомо, що архітектор Герман Волга разом з іншими архітекторами-киянами розробив альтернативний проект будівлі Театру на Подолі.

У вересні на сайті петицій до Київради зареєстрували вимогу ввести скандальну будівлю Театру на Подолі в експлуатацію. Наразі вона зібрала 4,6 тисячі підписів.

Ірина Балачук, Українська правда