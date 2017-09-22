Мер доручив перевірити стан міських зливостоків

Версія для друку     Додати коментар -
22.09.2017  17:05


Фото kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити стан зливоприймальної системи столиці, зокрема зливостоки на Подолі і біля станції метро "Лівобережна".

Про це повідомляє прес-служба політика.

"Комунальні служби міста під час останньої зливи у Києві працювали в посиленому режимі. Злива були надто сильною. На жаль, в деяких місцях дощова каналізація частково не справлялася, що і спричиняло виникнення підтоплень на деяких вулицях", - сказав Кличко.

"Я дав завдання профільним службам перевірити усі міські зливостоки, особливо прискіпливо на Подолі і біля станції метро "Лівобережна", та скласти перелік об’єктів, які підлягають очищенню чи заміні системи", - додав мер.

Він також повідомив, що для боротьби з підтопленнями внаслідок інтенсивних злив, у Києві розробили проекти прокладання нових та реконструкції існуючих колекторів дощової каналізації.

На даний час вони проходять державну експертизу.

Зокрема, за даними Кличка, запланована реконструкція колектору дощової каналізації по проспекту Броварському від Лівобережної площі.

Крім того, мер додав, що наразі завершуються роботи з капремонту Прозорівського колектору дощової каналізації на перетині вулиці Мельникова та бульвару Лесі Українки.

Як відомо, 20 вересня каналізаційна система Києва не справлялася з наслідками зливи. Зокрема, під оновленою перед пісенним конкурсом "Євробачення-2017" станцією метро "Лівобережна" після дощів знову розлилася "річка".
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Кличка кажуть, що музей на Поштовій будують за планом
Київгаз: "Київенерго" Ахметова заборгувало 170 мільйонів
У суботу можуть обмежити вхід на 3 станції метро через концерт
У Києві згоріли два авто і кіоск з продуктами. ФОТО
У Києві замінували будівлю КМДА
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 10:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
07.09.2017, 14:00
Ксенія Семенова

Для чого Києву велоконцепція?

Щоб користувачі велосипедів, автомобілів і пішоходи в Києві комфортно співіснували, потрібно розвивати якісну велосипедну інфраструктуру. Якісна дорожня інфраструктура, зокрема, велосипедна, сприяє підвищенню безпеки руху усіх на дорозі, дозволяє більшій кількості людей обирати велосипед як безпечний та зручний спосіб пересування.
04.09.2017, 12:36
Віта Думанська

Громада проти незаконної забудови під Біличанським лісом

Громада хотіла отримати пояснення, як може відбуватися реконструкція будинку, якого не існує. Місцеві жителі, які тут проживають понад 50 років, стверджували що ніяких споруд під лісом ніколи не було.