Мер доручив перевірити стан міських зливостоків

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22.09.2017  17:05


Фото kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити стан зливоприймальної системи столиці, зокрема зливостоки на Подолі і біля станції метро "Лівобережна".

Про це повідомляє прес-служба політика.

"Комунальні служби міста під час останньої зливи у Києві працювали в посиленому режимі. Злива були надто сильною. На жаль, в деяких місцях дощова каналізація частково не справлялася, що і спричиняло виникнення підтоплень на деяких вулицях", - сказав Кличко.

"Я дав завдання профільним службам перевірити усі міські зливостоки, особливо прискіпливо на Подолі і біля станції метро "Лівобережна", та скласти перелік об’єктів, які підлягають очищенню чи заміні системи", - додав мер.

Він також повідомив, що для боротьби з підтопленнями внаслідок інтенсивних злив, у Києві розробили проекти прокладання нових та реконструкції існуючих колекторів дощової каналізації.

На даний час вони проходять державну експертизу.

Зокрема, за даними Кличка, запланована реконструкція колектору дощової каналізації по проспекту Броварському від Лівобережної площі.

Крім того, мер додав, що наразі завершуються роботи з капремонту Прозорівського колектору дощової каналізації на перетині вулиці Мельникова та бульвару Лесі Українки.

Як відомо, 20 вересня каналізаційна система Києва не справлялася з наслідками зливи. Зокрема, під оновленою перед пісенним конкурсом "Євробачення-2017" станцією метро "Лівобережна" після дощів знову розлилася "річка".
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