Київгаз: "Київенерго" Ахметова заборгувало 170 мільйонів



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Газорозподільна компанія "Київгаз" заявляє, що ПАТ "Київенерго" заборгувало 170 мільйонів гривень за розподіл природного газу під час опалювального сезону 2016-2017 років.

Про це йдеться в листі правління "Київгазу" на ім'я прем'єра Володимира Гройсмана, повідомляють "Українські Новини".

"Станом на 12 вересня заборгованість компанії "Київенерго" перед компанією "Київгаз" становить 170 мільйонів гривень", - йдеться у листі.

Відзначається, що в загальній сумі доходів "Київгазу" частка, яку формує компанія "Київенерго", становить близько 80%, тому "Київгаз" не зможе самостійно налагодити нормальні розрахунки на опалювальний сезон 2017-2018 років.

Як відомо, 2016 рік "Київенерго" закінчила із чистим прибутком 2,578 мільйона гривень, збільшивши чистий дохід від реалізації продукції на 31,5%, або на 5 679,448 мільйона гривень до 23 734,784 мільйона гривень порівняно з 2015 роком.

Генерація електричної енергії "Київенерго" здійснюється на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

ДТЕК Ріната Ахметова володіє 72,39% акцій "Київенерго".