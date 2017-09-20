Київ не дає ради зливам: "Лівобережна" і Поділ у воді. Фото

Версія для друку     Додати коментар -
20.09.2017  18:20


Каналізаційна система Києва не справляється з наслідками злив, які знову накрили столицю.

Так, під оновленою перед пісенним конкурсом "Євробачення-2017" станцією метро "Лівобережна" після дощів знову розлилася "річка".

Користувачі соцмереж із недоброю іронією пишуть: "Лівобережна передає привіт головному архітектору Києва"

Люди під мостом мусять пересуватися огорожею, щоб не намочити ноги.

Колись, іще до ремонту станції, киян там било електричним струмом під час зливи.

Між тим, Поділ також традиційно розтікається потоками води.

Про вулиці Сковороди, Волоську, Верхній Вал та Нижній Вал місцеві жителі кепкують: "Річка Сковородичка впадає в річку Волошку, а також Верхньовальске озерце. Традиційна подільська система зливовідведення".

Як відомо, у ніч на 20 вересня у Києві гриміла гроза, у середу вдень зливи продовжилися, подекуди навіть ішов град.

За прогнозами, до кінця цього тижня у Києві триватиме дощова погода.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Києві дощитиме до кінця тижня
У Кличка кажуть, що зарплата киян зросла на 30%
У столичних школах і дитсадках виявили 7 тисяч порушень порушень пожежної безпеки
У Києві затримали п’яного іноземця, який погрожував влаштувати вибух. ФОТО
Кримчак вийшов з СІЗО – внесли 1,4 мільйона застави
    ПУБЛІКАЦІЇ
13.09, 17:05

ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками

Військова прокуратура провела обшуки в депутата Київради від "Батьківщини" Олександра Березнікова в рамках розслідування діяльності так званих "податкових майданчиків".
Метро-2017. Рік інновацій
Таємниця метро: 20 цікавих фактів про столичну підземку
    КОЛОНКА АВТОРА
07.09.2017, 14:00
Ксенія Семенова

Для чого Києву велоконцепція?

Щоб користувачі велосипедів, автомобілів і пішоходи в Києві комфортно співіснували, потрібно розвивати якісну велосипедну інфраструктуру. Якісна дорожня інфраструктура, зокрема, велосипедна, сприяє підвищенню безпеки руху усіх на дорозі, дозволяє більшій кількості людей обирати велосипед як безпечний та зручний спосіб пересування.
04.09.2017, 12:36
Віта Думанська

Громада проти незаконної забудови під Біличанським лісом

Громада хотіла отримати пояснення, як може відбуватися реконструкція будинку, якого не існує. Місцеві жителі, які тут проживають понад 50 років, стверджували що ніяких споруд під лісом ніколи не було.