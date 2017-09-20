Київ не дає ради зливам: "Лівобережна" і Поділ у воді. Фото





Каналізаційна система Києва не справляється з наслідками злив, які знову накрили столицю.

Так, під оновленою перед пісенним конкурсом "Євробачення-2017" станцією метро "Лівобережна" після дощів знову розлилася "річка".

Користувачі соцмереж із недоброю іронією пишуть: "Лівобережна передає привіт головному архітектору Києва"

Люди під мостом мусять пересуватися огорожею, щоб не намочити ноги.

Колись, іще до ремонту станції, киян там било електричним струмом під час зливи.

Між тим, Поділ також традиційно розтікається потоками води.

Про вулиці Сковороди, Волоську, Верхній Вал та Нижній Вал місцеві жителі кепкують: "Річка Сковородичка впадає в річку Волошку, а також Верхньовальске озерце. Традиційна подільська система зливовідведення".

Кепська ситуація і в багатьох інших частинах Києва.

Як відомо, у ніч на 20 вересня у Києві гриміла гроза, у середу вдень зливи продовжилися, подекуди навіть ішов град.

За прогнозами, до кінця цього тижня у Києві триватиме дощова погода.