Кримчак вийшов з СІЗО – внесли 1,4 мільйона застави

Версія для друку     Додати коментар -
19.09.2017  13:08


Сергій Кримчак. Фото chesno.org

Депутат Київради від фракції "Єдність" Сергій Кримчак вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави в сумі 1,4 мільйона гривень.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на його адвоката Ігоря Черезова.

"Усе добре. Вийшов учора (із СІЗО)", - зазначив він.

Жодних подробиць захисник не повідомив.

Як відомо, 13 вересня детективи НАБУ затримали депутата Київради Сергія Кримчака. 

14 вересня стало відомо, що його затримали за підозрою у привласненні землі в столиці. 

За версією слідства, Кримчак у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень.

Кримчаку оголосили про підозру за 4 статтями.

15 вересня Солом'янський райсуд Києва обрав Кримчаку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 1,4 мільйона гривень.

Раніше "Українська правда" писала про те, що за часів мерства Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам сім’ї чинного депутата Київради від партії "Єдність" – Сергія Кримчака. 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Кримчак вийшов з СІЗО – внесли 1,4 мільйона застави
У Києві під виглядом реконструкції школи будують житловий комплекс
Вулицю Грушевського перекрили. ФОТО
НАЗК зацікавилося спільним польотом Кличка зі столичними забудовниками
Частину киян залишать без холодної води
    ПУБЛІКАЦІЇ
13.09, 17:05

ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками

Військова прокуратура провела обшуки в депутата Київради від "Батьківщини" Олександра Березнікова в рамках розслідування діяльності так званих "податкових майданчиків".
Метро-2017. Рік інновацій
Таємниця метро: 20 цікавих фактів про столичну підземку
    КОЛОНКА АВТОРА
07.09.2017, 14:00
Ксенія Семенова

Для чого Києву велоконцепція?

Щоб користувачі велосипедів, автомобілів і пішоходи в Києві комфортно співіснували, потрібно розвивати якісну велосипедну інфраструктуру. Якісна дорожня інфраструктура, зокрема, велосипедна, сприяє підвищенню безпеки руху усіх на дорозі, дозволяє більшій кількості людей обирати велосипед як безпечний та зручний спосіб пересування.
04.09.2017, 12:36
Віта Думанська

Громада проти незаконної забудови під Біличанським лісом

Громада хотіла отримати пояснення, як може відбуватися реконструкція будинку, якого не існує. Місцеві жителі, які тут проживають понад 50 років, стверджували що ніяких споруд під лісом ніколи не було.