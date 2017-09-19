Кримчак вийшов з СІЗО – внесли 1,4 мільйона застави



Сергій Кримчак. Фото chesno.org Сергій Кримчак. Фото chesno.org

Депутат Київради від фракції "Єдність" Сергій Кримчак вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави в сумі 1,4 мільйона гривень.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на його адвоката Ігоря Черезова.

"Усе добре. Вийшов учора (із СІЗО)", - зазначив він.

Жодних подробиць захисник не повідомив.

Як відомо, 13 вересня детективи НАБУ затримали депутата Київради Сергія Кримчака.

14 вересня стало відомо, що його затримали за підозрою у привласненні землі в столиці.

За версією слідства, Кримчак у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень.

Кримчаку оголосили про підозру за 4 статтями.

15 вересня Солом'янський райсуд Києва обрав Кримчаку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 1,4 мільйона гривень.

Раніше "Українська правда" писала про те, що за часів мерства Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам сім’ї чинного депутата Київради від партії "Єдність" – Сергія Кримчака.