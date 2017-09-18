У Києві обстежать опори під 8 мостами

У столиці обстежать руслові опори восьми мостових переходів через річку Дніпро.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.
Мова йде про мости Московський, Метро (через Дніпро і Русанівську протоки), імені Патона, Південний, міст на вході в Гавань, парковий пішохідний міст на Труханів острів та автодорожню частину мосту залізнично-автомобільного мостового переходу.
Замовником робіт визначено КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва".
Комунальне підприємство повинне отримати вихідні дані на проектування, визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації для проектування та виконання робіт. А також забезпечити розроблення та затвердження проектної документації і отримання усіх необхідних дозволів на проведення робіт.
За словами заступника голови КМДА Олександра Спасибка, мости обстежать, щоб уникнути аварійних ситуацій, пов’язаних із їх експлуатацією.
"Буде здійснено обстеження руслових опор, а за результатами обстеження – проведене укріплення мостів", – сказав Спасибко.
Він додав, що замовник робіт має подати інвестиційні пропозиції до Департаменту економіки та інвестицій КМДА щодо включення даних робіт до Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік і проекту програми на 2018 рік.
Виконання робіт здійснюватиметься коштом столичного бюджету.
|07.09.2017, 14:00
Ксенія Семенова