У Києві обстежать опори під 8 мостами

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18.09.2017  14:59


Фото zeft.in.ua

У столиці обстежать руслові опори восьми мостових переходів через річку Дніпро.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.

Мова йде про мости Московський, Метро (через Дніпро і Русанівську протоки), імені Патона, Південний, міст на вході в Гавань, парковий пішохідний міст на Труханів острів та автодорожню частину мосту залізнично-автомобільного мостового переходу.

Замовником робіт визначено КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва".

Комунальне підприємство повинне отримати вихідні дані на проектування, визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації для проектування та виконання робіт. А також забезпечити розроблення та затвердження проектної документації і отримання усіх необхідних дозволів  на проведення робіт.

За словами заступника голови КМДА Олександра Спасибка, мости обстежать, щоб уникнути аварійних ситуацій, пов’язаних із їх експлуатацією.

"Буде здійснено обстеження руслових опор, а за результатами обстеження – проведене укріплення мостів", – сказав Спасибко.

Він додав, що замовник робіт має подати інвестиційні пропозиції до Департаменту економіки та інвестицій КМДА щодо включення даних робіт до Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік і проекту програми на 2018 рік.

Виконання робіт здійснюватиметься коштом столичного бюджету.
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