На Хрещатику 15-18 вересня перекриють рух

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15.09.2017  16:22


Фото vechirniykiev.com

15-18 вересня рух транспорту на вулиці Хрещатик буде обмежено у зв’язку зі Святом подяки.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Свято триватиме з 10:00 до 21:00.

З 21:00 15 вересня до 6:00 18 вересня заборонять рух усіх видів транспортних засобів вулицею Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської).

Окрім того, з 00:00 17 вересня до 00:00 18 вересня обмежать рух двома крайніми правими смугами руху вулиці Хрещатик, на ділянці від Бессарабської площі до вулиці Богдана Хмельницького в напрямку руху до Європейської площі.

Це зроблять для зупинки транспортних засобів з метою заїзду учасників заходу з обмеженими фізичними можливостями.

На час проведення свята також внесуть зміни у роботу наземного транспорту, який курсує зазначеними вулицями.
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