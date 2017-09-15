На Хрещатику 15-18 вересня перекриють рух

15-18 вересня рух транспорту на вулиці Хрещатик буде обмежено у зв’язку зі Святом подяки.
Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.
Свято триватиме з 10:00 до 21:00.
З 21:00 15 вересня до 6:00 18 вересня заборонять рух усіх видів транспортних засобів вулицею Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської).
Окрім того, з 00:00 17 вересня до 00:00 18 вересня обмежать рух двома крайніми правими смугами руху вулиці Хрещатик, на ділянці від Бессарабської площі до вулиці Богдана Хмельницького в напрямку руху до Європейської площі.
Це зроблять для зупинки транспортних засобів з метою заїзду учасників заходу з обмеженими фізичними можливостями.
На час проведення свята також внесуть зміни у роботу наземного транспорту, який курсує зазначеними вулицями.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко