Київрада виділила 1,22 га Музею Революції Гідності



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Київська міська рада надала земельну ділянку орієнтовною площею 1,22 га Музею Революції Гідності.

За відповідне рішення на засіданні 14 вересня проголосували 96 депутатів, повідомляє прес-служба Київради.

Дана територія знаходиться на алеї Героїв Небесної Сотні (Інститутська),3, що у Печерському районі столиці.

На відповідній земельній ділянці передбачається будівництво, експлуатація та обслуговування меморіально-музейного комплексу.

Як відомо, у березні 2017 року президент Петро Порошенко узаконив надання землі під "Музей революції гідності".

Кабінет Міністрів вирішив провести відкритий міжнародний конкурс на створення проекту будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Як відомо, у 2015 році вже проводилиМіжнародний відкритий конкурс "Територія Гідності".

На нього надійшло 148 проектів у 4 номінаціях:Громадський простір Майдану та центрального ядра Києва ( 29 проектів), Меморіалізація подій Революції Гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні (86 проектів), Міжнародний культурний центр "Український Дім на Європейській площі" (9 проектів) та Багатофункціональний музейний комплекс "Музей Майдану/Музей Свободи" (24 проекти).

З 6 квітня по 1 травня 2015 року проходило народне голосування за кращі проекти конкурсу.

Переможцями конкурсу на найкращий проект реконструкцій Майдану Незалежності та меморіалізацію подій Революції Гідності стали проекти митців із семи країн.

Під час акцій протесту проти дій влади Віктора Януковича у листопаді 2013 року – лютому 2014 року постраждали чимало людей, у січні 2014 року було вбито кількох осіб, а 20 лютого зранку почалися розстріли майданівців.

Тоді, на піку протесту, загинули понад сотня мітингувальників, переважно на Інститутській.