Київрада заборонила продаж алкоголю в МАФах



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Київська міська ради виключила з функціоналу МАФів продаж будь-якого алкоголю.

За відповідне рішення на засіданні 14 вересня проголосував 81 депутат.

"Законодавство чітко передбачає, що алкогольні напої можна продавати тільки в капітальних спорудах", - сказав доповідач з питання депутат Владислав Михайленко.

Передбачається, що з виду використання тимчасових споруд, на які укладаються пайові угоди, прибирається функціонал з будь-якого продажу алкогольних напоїв.

За словами депутата, рішення має позитивно вплинути на комфорт киян, оскільки зможе подолати так звані "наливайки" та врегулювати торгівлю алкогольними і слабоалкогольними напоями у тимчасових спорудах.

Ірина Балачук, УП