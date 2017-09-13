У київському метро встановлять відеокамери із системою розпізнавання облич

Київська адміністрація має намір облаштувати вестибюлі всіх станцій метрополітену відеокамерами із системою розпізнавання облич за 11 мільйонів гривень.
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, керівник проекту Kyiv Smart City Юрій Назаров.
"Ми плануємо до кінця 2017 року встановити камери відеоспостереження на входах і виходах всіх станціях метрополітену для забезпечення безпеки", - сказав він.
На кожній станції планується встановити від 4 до 10 відеокамер залежно від кількості входів – виходів.
Наразі департамент оголосив тендер на поставку камер на 11 мільйонів гривень.
Як відомо, КП "Київський метрополітен" має намір обладнати вагони метро камерами відеоспостереження за 83 мільйони гривень в 2017-2019 роках.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко