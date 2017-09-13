У київському метро встановлять відеокамери із системою розпізнавання облич

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13.09.2017  15:21


Фото liga.net

Київська адміністрація має намір облаштувати вестибюлі всіх станцій метрополітену відеокамерами із системою розпізнавання облич за 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, керівник проекту Kyiv Smart City Юрій Назаров.

"Ми плануємо до кінця 2017 року встановити камери відеоспостереження на входах і виходах всіх станціях метрополітену для забезпечення безпеки", - сказав він.

На кожній станції планується встановити від 4 до 10 відеокамер залежно від кількості входів – виходів.

Наразі департамент оголосив тендер на поставку камер на 11 мільйонів гривень.

Як відомо, КП "Київський метрополітен" має намір обладнати вагони метро камерами відеоспостереження за 83 мільйони гривень в 2017-2019 роках.
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