На СТО клієнти побили битою працівників. ФОТО

Версія для друку     Додати коментар -
11.09.2017  15:06


Четверо невідомих побили битою працівників столичного СТО, а після затримання влаштували бійку і потрощили відділок.

Про це повідомляє сайт Поліції Києва.

"На територію заїхали 4 невідомих і попросили замінити в автомобілі мастило. Працівники відповіли, що доведеться трохи зачекати. Це розлютило клієнтів – і один із них кілька разів вдарив працівника в обличчя. Після цього нападник побіг до свого автомобіля, дістав биту та продовжив нею бити інших працівників", - йдеться в повідомленні. 

 

Коли співробітники повідомили, що на території є відеокамери, нападники побігли до приміщення із системою відеонагляду та забрали жорсткий диск із записом.

В одного із працівників лікарі "швидкої" діагностували закриту черепно-мозкову травму і перелом носа.

Правоохоронці на місці події опитали учасників конфлікту та очевидців.

З машини нападників вилучили биту, жорсткий диск, тубус від РПГ, набої до гладкоствольної рушниці, газовий пістолет і пакет із речовиною білого кольору. 

 

"Усіх учасників інциденту доставили до Солом’янського управління поліції, де правопорушники почали конфліктувати із правоохоронцями. Чоловіки зламали камеру відеоспостереження та пошкодили стелю у кімнаті прийому громадян територіального управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Одного з нападників – 30-річного киянина – затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, іншим трьом вручено повістку про виклик для проведення слідчих дій.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.