На СТО клієнти побили битою працівників. ФОТО





Четверо невідомих побили битою працівників столичного СТО, а після затримання влаштували бійку і потрощили відділок.

Про це повідомляє сайт Поліції Києва.

"На територію заїхали 4 невідомих і попросили замінити в автомобілі мастило. Працівники відповіли, що доведеться трохи зачекати. Це розлютило клієнтів – і один із них кілька разів вдарив працівника в обличчя. Після цього нападник побіг до свого автомобіля, дістав биту та продовжив нею бити інших працівників", - йдеться в повідомленні.

Коли співробітники повідомили, що на території є відеокамери, нападники побігли до приміщення із системою відеонагляду та забрали жорсткий диск із записом.

В одного із працівників лікарі "швидкої" діагностували закриту черепно-мозкову травму і перелом носа.

Правоохоронці на місці події опитали учасників конфлікту та очевидців.

З машини нападників вилучили биту, жорсткий диск, тубус від РПГ, набої до гладкоствольної рушниці, газовий пістолет і пакет із речовиною білого кольору.

"Усіх учасників інциденту доставили до Солом’янського управління поліції, де правопорушники почали конфліктувати із правоохоронцями. Чоловіки зламали камеру відеоспостереження та пошкодили стелю у кімнаті прийому громадян територіального управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Одного з нападників – 30-річного киянина – затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, іншим трьом вручено повістку про виклик для проведення слідчих дій.