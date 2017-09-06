Київводоканал планує підняти тариф на воду у 2018 році

Версія для друку     Додати коментар -
06.09.2017  12:14


Фото akzent.zp.ua

ПАТ "АК "Київводоканал" має намір підвищити тарифи на холодну воду й водовідведення з 2018 року.

Про це повідомляє сайт компанії.

Згідно з протоколом громадського обговорення, у 2018 році пропонується підняти тарифи до 9,47 гривні за 1 куб.м. води та до 8,99 гривні за 1 куб. м водовідведення. 

 

Відзначається, що тарифи планують піднімати, оскільки ступінь зносу основних фондів "Київводоканалу" становить близько 80%, що призводить до підвищення аварійності на мережах.

"З понад 4 тисяч км водопроводу половина майже повністю зношена. У каналізаційному господарстві на 90% замортизована чверть з 2,6 тисячі км мереж. Для підтримки їх у робочому стані необхідні значні фінансові та трудові ресурси", - зазначила директор Департаменту економіки та фінансів Ірина Кирилюк.

При цьому зазначається, що частка плати за холодне водопостачання та водовідведення у загальній платі за комунальні послуги, навіть за умови зміни тарифу, в середньому становитиме біля 5 %.

Наразі протокол обговорення тарифів перебуває на розгляді Національної комісії держрегулювання енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП).

Як пояснили "Українській правді. Київ" у прес-службі водоканалу, дати підняття тарифів, так само, як  остаточного рішення про подорожчання холодної води ще немає.

"Обговорення і пропозиції – це обов’язкова наша процедура. Але це жодним чином не означає, що рішення вже прийнято і тарифи вже прийняли.  Більше того, це лише перший етап обговорення, потім розгляне НКРЕКП, далі буде проект їх постанови, тоді ще одне обговорення, а тоді ще один етап перегляду", - сказала начальник інформаційного управління компанії Анна Слободянюк.

Крім того, за її словами, у зв’язку з прийняттям закону про комерційний облік комунальних послуг, досі ще не до кінця зрозуміло, які саме послуги будуть включені в тариф, зокрема, послуга повірки лічильників.

"Тому тарифи і їх складові ще будуть переглядатися і обговорюватися. Про те, що тарифи підняли, будемо говорити, коли буде відповідне розпорядження КМДА. Поки його немає. Є лише обов’язкова процедура обговорення", - підсумувала Слободянюк.

Як відомо, з 12 травня холодна вода у Києві подорожчала на 14,7% - до 8,44 грвні за 1 куб.м води (з ПДВ) та до 7,36 гривні за 1 куб.м за водовідведення (з ПДВ).  

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ" 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.