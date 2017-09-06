Київводоканал планує підняти тариф на воду у 2018 році



Фото akzent.zp.ua Фото akzent.zp.ua

ПАТ "АК "Київводоканал" має намір підвищити тарифи на холодну воду й водовідведення з 2018 року.

Про це повідомляє сайт компанії.

Згідно з протоколом громадського обговорення, у 2018 році пропонується підняти тарифи до 9,47 гривні за 1 куб.м. води та до 8,99 гривні за 1 куб. м водовідведення.

Відзначається, що тарифи планують піднімати, оскільки ступінь зносу основних фондів "Київводоканалу" становить близько 80%, що призводить до підвищення аварійності на мережах.

"З понад 4 тисяч км водопроводу половина майже повністю зношена. У каналізаційному господарстві на 90% замортизована чверть з 2,6 тисячі км мереж. Для підтримки їх у робочому стані необхідні значні фінансові та трудові ресурси", - зазначила директор Департаменту економіки та фінансів Ірина Кирилюк.

При цьому зазначається, що частка плати за холодне водопостачання та водовідведення у загальній платі за комунальні послуги, навіть за умови зміни тарифу, в середньому становитиме біля 5 %.

Наразі протокол обговорення тарифів перебуває на розгляді Національної комісії держрегулювання енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП).

Як пояснили "Українській правді. Київ" у прес-службі водоканалу, дати підняття тарифів, так само, як остаточного рішення про подорожчання холодної води ще немає.

"Обговорення і пропозиції – це обов’язкова наша процедура. Але це жодним чином не означає, що рішення вже прийнято і тарифи вже прийняли. Більше того, це лише перший етап обговорення, потім розгляне НКРЕКП, далі буде проект їх постанови, тоді ще одне обговорення, а тоді ще один етап перегляду", - сказала начальник інформаційного управління компанії Анна Слободянюк.

Крім того, за її словами, у зв’язку з прийняттям закону про комерційний облік комунальних послуг, досі ще не до кінця зрозуміло, які саме послуги будуть включені в тариф, зокрема, послуга повірки лічильників.

"Тому тарифи і їх складові ще будуть переглядатися і обговорюватися. Про те, що тарифи підняли, будемо говорити, коли буде відповідне розпорядження КМДА. Поки його немає. Є лише обов’язкова процедура обговорення", - підсумувала Слободянюк.

Як відомо, з 12 травня холодна вода у Києві подорожчала на 14,7% - до 8,44 грвні за 1 куб.м води (з ПДВ) та до 7,36 гривні за 1 куб.м за водовідведення (з ПДВ).

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"