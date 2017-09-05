Начальник управління Київради Сабадаха прогорів на хабарі. ФОТО



Фото з facebook Департаменту захисту економіки Національної поліції України Фото з facebook Департаменту захисту економіки Національної поліції України

Начальника управління адміністративного та господарського забезпечення Київради Ігоря Сабадаху затримали за хабар.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Визначається, що зловмисник вимагав від представника товариства з обмеженою відповідальністю 24 тисячі гривень у якості застави і квартальну оплату у сумі 7 тисяч гривень щомісячно за надання приміщень в оренду.

Останню частину хабаря у сумі 7 тисяч гривень Сабадаха отримав через посередника – завідуючого господарством підконтрольного КП "Госпкомобслуговування".

Фото Прокуратури

"Хабарі чиновники збирали за надання в оренду приміщень виробничо-складської бази КП "Госпкомобслуговування" у Голосіївському районі Києва та за підписання договору зберігання майна. Офіційна ж вартість зазначених послуг становила 1 000 грн в місяць і сплачувалась окремо", - йдеться в повідомленні.

Фото Прокуратури

Зараз на підставі ухвали Голосіївського райсуду Києва проводяться обшуки в службових приміщеннях управління Київради і КП "Госпкомобслуговування", на складській території комунального підприємства, а також за місцем проживання Ігоря Сабадахи.

Вирішується питання щодо затримання Сабадахи та двох посередників.

Також додатково встановлюються інші факти злочинної діяльності цих осіб.

За даними Прокуратури Києва, разом з Сабадахою затримали двох спільників.

Під час обшуків в кабінеті Сабадахи були вилучені 65 тисяч гривень, а також чорнові записи із прізвищами підприємців, з яких зловмисник щомісяця вимагав та одержував хабарі.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).