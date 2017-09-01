Київенерго просить "Київгаз" дати газ на 58 котелень, щоб кияни були з водою

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01.09.2017  17:13


Фото 2day.kh.ua

ПАТ "Київенерго" звернулося до ПАТ "Київгаз" з проханням відновити газопостачання 58 котелень, які забезпечують гарячою водою в міжопалювальний сезон 425 столичних багатоповерхівок.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відзначається, що котельні були опломбовані ще у квітні через заборгованість за транспортування газу.

"Станом на 31 серпня борг компанії перед ПАТ "Київгаз" становить 177 мільйонів гривень. Крім цього, борг Київенерго перед НАК "Нафтогаз України" становить 2,2 мільйона гривень. У той же час станом на 1 серпня столиця заборгувала за тепло 3,6 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що питома вага вартості газу в тарифі на гаряче водопостачання складає 54,8% , а в тарифі на опалення – 63,7%.

"Погашення боргів за газ та його транспортування залежить від повноти та своєчасності розрахунків споживачів тепла. Порушення фінансової дисципліни з боку споживачів ставить під загрозу стабільне енергозабезпечення столиці", - підсумували у прес-службі. 

Як відомо, 3 травня "Київгаз" призупинив газопостачання 40 квартальних котелень, які забезпечують гарячою водою 231 будівлю.

24 травня через борги "Київенерго" газ відключили СТ-1, СТ "Біличі" та районній котельні "Теремки", які забезпечують гарячою водою 1980 споживачів.

30 травня "Київтрансгаз" припинив газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви Києва.

24 серпня "Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6, які були введені раніше через систематичну несплату за послуги транспортування газу та накопичення боргів.
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