На Столичному і Наддніпрянському шосе обмежать рух

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01.09.2017  09:51


Фото rama.com.ua

1-4 вересня рух транспорту на Столичному і Наддніпрянському шосе буде частково обмежений у зв’язку з ремонтом.

Про це повідомляє КК "Київавтодор" у facebook.

1 вересня з 11:00 до 21:00 обмежать рух на мосту через р. Либідь на Столичному шосе у напрямку мосту імені Патона, а 2 вересня з 11:00 до 21:00 – у напрямку житлового масиву Корчувате.

3 вересня з 9:00 до 21:00 частково перекриватимуть рух на шляхопроводі на Наддніпрянському шосе через залізничні колії у напрямку мосту імені Є.О. Патона, а 4 вересня з 9:00 до 21:00 – у напрямку житлового масиву Корчувате.
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