КМДА: Комунальники повинні зробити перерахунок за неякісні послуги



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Столичні комунальні керуючі компанії мають зробити перерахунок за ненадані або неякісні послуги.

Про це під час штабу з питань підготовки житлового фонду до зими заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє сайт міської влади.

"Керуюча компанія в кожному районі повинна надати відповідну інформацію щодо випадків ненадання послуг і сум, на які буде скоригована плата за послугу з утримання будинків і прибудинкових територій", - сказав чиновник.

Він додав, що міська влада фіксує випадки, коли з різних причин не працюють ліфти, не здійснюється полив дворів, не працює система диспетчеризації тощо.

"Там, де ми зафіксували такі порушення, підприємства мають зменшити плату за послугу", – сказав Пантелеєв.

Він також підкреслив, що всі звернення киян на міські "гарячі" лінії щодо невиконання послуг буде перевіряти Житлово-комунальна інспекція.