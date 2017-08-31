В Києві вночі в ДТП загинув співробітник УДО. Фото

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31.08.2017  11:55

В смертельній аварії, яка сталася на Столичному шосе біля бази "Динамо", загинув співробітник держохорони Юрій Рудобаба.

Про це на свій сторінці у Facebook повідмляє dtp.kiev.ua.

В повідомленні йдеться про те, що мотоцикліст, який їхав з роботи, з Києва в бік Козина, врізався в таксі Chevrolet Aveo. Смерть наступила в результаті важкої черепно-мозкової травми.

 

Водій таксі отримав допомогу медиків на місці.

 

В прес-службі Управління держохорони (УДО)  в коментарі "УНІАН" підтвердили, що загиблий - співробітник УДО, але спростували інформацію про те, що він колишній охоронець президента Петра Порошенко.

"Так, дійсно, загиблий - наш співробітник, але він ніколи не був в охороні президента ..., дуже позитивні характеристики мав, світла людина, хороший був співробітник", - заявили в прес-службі УДО.

Українська правда
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