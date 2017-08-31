В Києві вночі в ДТП загинув співробітник УДО. Фото

В смертельній аварії, яка сталася на Столичному шосе біля бази "Динамо", загинув співробітник держохорони Юрій Рудобаба.
Про це на свій сторінці у Facebook повідмляє dtp.kiev.ua.
В повідомленні йдеться про те, що мотоцикліст, який їхав з роботи, з Києва в бік Козина, врізався в таксі Chevrolet Aveo. Смерть наступила в результаті важкої черепно-мозкової травми.
Водій таксі отримав допомогу медиків на місці.
В прес-службі Управління держохорони (УДО) в коментарі "УНІАН" підтвердили, що загиблий - співробітник УДО, але спростували інформацію про те, що він колишній охоронець президента Петра Порошенко.
"Так, дійсно, загиблий - наш співробітник, але він ніколи не був в охороні президента ..., дуже позитивні характеристики мав, світла людина, хороший був співробітник", - заявили в прес-службі УДО.
Українська правда
|14.08.2017, 10:32
Леонід Антоненко