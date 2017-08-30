На Святошині троє вкрали сумку з авто, вистреливши у водія

У Києві невідомі поранили водія, пошкодили його авто і забрали сумку з грішми – у столиці введено план "перехоплення".
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.
До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на автомобіль. Троє нападників із багажника викрали сумку. Перед цим вони розбили скло в автомобілі та застосували невстановлену вогнепальну зброю.
Водій 1977 року народження отримав вогнепальне поранення плеча.
Нападники з місця події втекли на сірому "БМВ".
На місце виїхали патрулі та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.
Правоохоронці опитують свідків та очевидців події, проводять першочергові слідчо-оперативні заходи.
Поліція працює над встановленням і затриманням нападників.
Після першочергової перевірки відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
|14.08.2017, 10:32
Леонід Антоненко