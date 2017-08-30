На Святошині троє вкрали сумку з авто, вистреливши у водія

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30.08.2017  22:02

У Києві невідомі поранили водія, пошкодили його авто і забрали сумку з грішми – у столиці введено план "перехоплення".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на автомобіль. Троє нападників із багажника викрали сумку. Перед цим вони розбили скло в автомобілі та застосували невстановлену вогнепальну зброю.

Водій 1977 року народження отримав вогнепальне поранення плеча.

Нападники з місця події втекли на сірому "БМВ".

На місце виїхали патрулі та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

Правоохоронці опитують свідків та очевидців події, проводять першочергові слідчо-оперативні заходи.

Поліція працює над встановленням і затриманням нападників.


Після першочергової перевірки відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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