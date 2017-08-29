Через обрив мережі на Севастопольській площі виник величезний затор

У Києві утворився величезний затор на Севастопольській площі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.
Вказується, що затор утворився в результаті обриву контактної мережі, після чого десятки тролейбусів зупинилися і заблокували Чоколівський бульвар, вулицю Донецьку і Народного Ополчення.
Так само заблоковано Повітрофлотський проспект.
"На місці працює декілька бригад Аварійною служби, проте терміни усунення аварії невідомі", - йдеться у повідомленні.
Українська правда. Київ
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко