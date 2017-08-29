Через обрив мережі на Севастопольській площі виник величезний затор

У Києві утворився величезний затор на Севастопольській площі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

Вказується, що затор утворився в результаті обриву контактної мережі, після чого десятки тролейбусів зупинилися і заблокували Чоколівський бульвар, вулицю Донецьку і Народного Ополчення.

Так само заблоковано Повітрофлотський проспект.

"На місці працює декілька бригад Аварійною служби, проте терміни усунення аварії невідомі", - йдеться у повідомленні.

Українська правда. Київ