Через обрив мережі на Севастопольській площі виник величезний затор

У Києві утворився величезний затор на Севастопольській площі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.
Вказується, що затор утворився в результаті обриву контактної мережі, після чого десятки тролейбусів зупинилися і заблокували Чоколівський бульвар, вулицю Донецьку і Народного Ополчення.
Так само заблоковано Повітрофлотський проспект.
"На місці працює декілька бригад Аварійною служби, проте терміни усунення аварії невідомі", - йдеться у повідомленні.
Українська правда. Київ
|14.08.2017, 10:32
Леонід Антоненко