У Києві відкривають найбільший в Україні паспортний сервіс

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29.08.2017  14:26

Найбільший в Україні Центр з оформлення біометричних закордонних паспортів та ID-карт почне працювати у Києві з вівторка.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"29 серпня відбудеться запуск найбільшого в Україні Центру з оформлення біометричних закордонних паспортів та ID-карт. Початок: 14.30. Місце проведення: універмаг "Україна" (3 поверх)", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, з 12 серпня в Києві у тестовому режимі запустився новий офіс з оформлення паспортів Державного підприємства "Документ".

В "Документі"  зазначали, що він буде найбільшим в Україні, його площа - 1400 квадратних метрів.

Розташований центр на третьому поверсі універмагу "Україна", що на площі Перемоги.

Українська правда.Київ
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