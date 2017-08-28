У столиці створили єдиний сайт з питань ЖКГ

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28.08.2017  14:28

У Києві презентували оновлений сайт "1557" – спеціалізованої диспетчерської з питань ЖКГ.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської адміністрації.

За інформацією керівника Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ Олександра Поповцева, оновлений сайт "1557" має розширений спектр послуг.

Так, зареєструвавшись, на порталі можна дізнатись про причини відключення послуг, залишити заявку щодо аварійної ситуації, отримати інформацію про обслуговуючу організацію, отримувати оперативні повідомлення на пошту та багато іншого.

"Для початку роботи із сайтом необхідно авторизуватися. Якщо при реєстрації залишити електронну пошту, то надалі вам приходитимуть повідомлення про планові відключення послуг або поточні відключення через аварійні випадки. У повідомленнях будуть відображені причини відключення і терміни відновлення послуги", - зазначив Поповцев.

 

"На сайті можна вказувати кілька адрес, щоб відслідковувати стан надання послуг, наприклад, у будинку батьків. На сайті можна як залишити нову заявку про збій у постачанні послуги, так і перевірити попередні заявки в архіві. У рубриці "Адресно-довідкова інформація" зібрана невеличка довідка про обслуговуючі організації з телефонами, адресами та днями прийому", – додав він.

За його словами, на сайті диспетчерської служби можна оновлювати показання квартирних лічильників на холодну  воду, а також оплачувати послугу.  Для цього необхідно зазначити номер особового рахунку в окремій рубриці, присвяченій питанням ПАТ "Київводоканал".

Надалі на сайті  мають з’явитися і дані щодо інших виконавців комунальних послуг.

Крым того, в сервісі відображені будинки, які обслуговуються комунальними ЖЕДами або ті ОСББ та ЖБК, що уклали договір із 1557. Тому, щоб користуватися сервісом, необхідно укласти відповідну угоду.

Українська правда
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