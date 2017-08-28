На Південному мосту обмежать рух на два місяці

З 28 серпня до 23 жовтня обмежать рух на Південному мосту столиці для капітального ремонту.

Про це повідомив "Київатодор" у Facebook.

"З 10.00 год. 28.08.2017 до 23.10.2017 у зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту деформаційних швів на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу з напрямку руху з пр. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

"Київавтодор" також просить вибачення за незручності та обіцяє розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з ремонтом.

Українська правда. Київ