День Незалежності: які дороги перекриють у місті

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23.08.2017  10:49


24 серпня рух транспорту низкою центральних вулиць столиці буде перекрито у зв’язку зі святкуванням 26-ї річниці Незалежності.

Про це повідомляє КБУ "Контактний центр міста Києва 1551".

З 6:00 24 серпня до завершення заходів буде перекрито рух:

- вулицею Хрещатик (від Бессарабської до Європейської площі);

- Європейською площею;

- Бессарабською площею;

- вулицею Трьохсвятительською;

- вулицею Костьольною;

- алеєю Героїв Небесної Сотні;

- вулицею Інститутською (від вулиці Ольгинської до вулиці Шовковичної);

- вулицею Ольгинською;

- вулицею Архітектора Городецького;

- площею І. Франка;

- вулицею Заньковецької;

- вулицею Банковою;

- вулицею Лютеранською;

- вулицею Круглоуніверситетською;

- бульваром Тараса Шевченко (від вулиці Леонтовича до Бессарабської площі);

- вулицею Богдана Хмельницького (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик);

- вулицею Прорізною (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик);

- вулицею Бориса Грінченка (від вулиці Прорізної до Майдану Незалежності);

- Майданом Незалежності;

- вулицею Алли Тарасової;

- вулицею Володимирською (від вулиці Льва Толстого до вулиці Богдана Хмельницького);

- вулицею Льва Толстого (від вулиці Володимирської до вулиці Терещенківської);

- вулицею Володимирською (від вулиці Рейтарської до вулиці Великої Житомирської);

- провулком Георгіївським;

- провулком Рильського;

- вулицею Софіївською (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);

- Софійською площею;

- Володимирським проїздом;

- вулицею Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);

- вулицею Терещенківською;

- вулицею Рєпіна;

- вулицею Михайлівською;

- вулицею Великою Васильківською;

- площею Льва Толстого.

Із 07:00 до 13:00 24 серпня обмежать рух за маршрутом легкоатлетичного пробігу "Забіг у вишиванках":  Русанівська набережна – Русанівський бульвар (у напрямку Дніпровської набережної) – Русанівська набережна – Дніпровська набережна – (розворот біля Дніпровської набережної, 16) – Дніпровська набережна – Русанівська набережна – Русанівський бульвар – Русанівська набережна. 

Як відомо, КП "Київський метрополітен" вирішив закрити на вхід і вихід станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" – вихід на Інститутську 24 серпня. 
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