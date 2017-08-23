День Незалежності: які дороги перекриють у місті

24 серпня рух транспорту низкою центральних вулиць столиці буде перекрито у зв’язку зі святкуванням 26-ї річниці Незалежності.
Про це повідомляє КБУ "Контактний центр міста Києва 1551".
З 6:00 24 серпня до завершення заходів буде перекрито рух:
- вулицею Хрещатик (від Бессарабської до Європейської площі);
- Європейською площею;
- Бессарабською площею;
- вулицею Трьохсвятительською;
- вулицею Костьольною;
- алеєю Героїв Небесної Сотні;
- вулицею Інститутською (від вулиці Ольгинської до вулиці Шовковичної);
- вулицею Ольгинською;
- вулицею Архітектора Городецького;
- площею І. Франка;
- вулицею Заньковецької;
- вулицею Банковою;
- вулицею Лютеранською;
- вулицею Круглоуніверситетською;
- бульваром Тараса Шевченко (від вулиці Леонтовича до Бессарабської площі);
- вулицею Богдана Хмельницького (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик);
- вулицею Прорізною (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик);
- вулицею Бориса Грінченка (від вулиці Прорізної до Майдану Незалежності);
- Майданом Незалежності;
- вулицею Алли Тарасової;
- вулицею Володимирською (від вулиці Льва Толстого до вулиці Богдана Хмельницького);
- вулицею Льва Толстого (від вулиці Володимирської до вулиці Терещенківської);
- вулицею Володимирською (від вулиці Рейтарської до вулиці Великої Житомирської);
- провулком Георгіївським;
- провулком Рильського;
- вулицею Софіївською (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);
- Софійською площею;
- Володимирським проїздом;
- вулицею Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);
- вулицею Терещенківською;
- вулицею Рєпіна;
- вулицею Михайлівською;
- вулицею Великою Васильківською;
- площею Льва Толстого.
Із 07:00 до 13:00 24 серпня обмежать рух за маршрутом легкоатлетичного пробігу "Забіг у вишиванках": Русанівська набережна – Русанівський бульвар (у напрямку Дніпровської набережної) – Русанівська набережна – Дніпровська набережна – (розворот біля Дніпровської набережної, 16) – Дніпровська набережна – Русанівська набережна – Русанівський бульвар – Русанівська набережна.
Як відомо, КП "Київський метрополітен" вирішив закрити на вхід і вихід станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" – вихід на Інститутську 24 серпня.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко