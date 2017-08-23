"Київенерго" Ахметова каже, що Київ заборгував понад 1 мільярд за світло



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Борг столичних споживачів за використану електричну енергію на 1 серпня становить понад 1,1 мільярда гривень.

Про це повідомляє ПАТ "Київенерго".

Відзначається, що основними боржниками лишаються підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності, державний бюджет та населення.

"Найбільший боржник ПАТ "АК "Київводоканал" збільшив суму боргу до 217,8 мільйона гривень, КП "Київський метрополітен" – до 137,1 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Борг населення Києва становить 353,4 мільйона гривень. Найбільші боржники – споживачі Дарницького (50,3 мільйона гривень), Святошинського (41,4 мільйона гривень) та Солом’янського (40 мільйонів гривень) районів.

Як відомо, 18 серпня Фонд державного майна продав державний пакет акцій у розмірі 25% енергокомпанії "Київенерго" за 759,633 мільйона гривень компанії Ornex, яка належить корпорації СКМ Ріната Ахметова.

До проведення аукціону акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна. Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".