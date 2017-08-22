Забудовник ЖК "Берген" продовжує роботу, попри скасування дозволу. Відео

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22.08.2017  15:50


Роботи на будівельному майданчику по вулиці Потєхіна, поблизу Голосіївського лісу тривають попри анулювання Держархбудінспекцією дозволу на їх проведення.

Про це повідомили місцеві жителі у facebook-сільноті Об'єднання громадян "Вартові Голосієва".

"Цікава ситуація: Державна архітектурно-будівельна інспекція України дозвіл на будівництво анулювала, а сьогодні будівельні роботи знов продовжуються – працює екскаватор та бурілка. А чи знають про це в Держархбудінспекції?", - йдеться в повідомленні.

На підтвердження своїх слів мешканці виклали відео.  

Користувачі соцмережі закликають викликати на місце події  поліцію, однак місцеві мешканці не вірять правоохоорцням, адже нещодавно саме поліцейські відтискали жителів і створювали "живий коридор" для проїзду будівельної техніки.

Як відомо, будівництво ведеться впритул до Голосіївського лісу та озера Дідорівка.

У 2016 році громада Голосіївського району кілька тижнів поспіль блокувала будівництво ЖК "Берген" біля нацпарку. 

СБУ надала можливість будувати на державних землях оборони комерційне житло.

На місці військової частини планують звести квартал з 13 будинків (частина з них у 27-поверхів).

Відзначалося, що 3 тисяч 269 квартир, побудованих в житловому комплексі "Bergen", тільки 327 планується віддати замовнику – СБУ, решта – призначені для комерційного продажу.

Наприкінці січня 2016 року СБУ просила забудовника багатоповерхового будинку по вулиці Потєхіна, 9 в Голосіївському районі Києві призупинити роботи через соціальну напругу.

ЗМІ повідомляли, що будівництво на вулиці Потєхіна, 9 створює серйозні екологічні ризики для Голосіївського лісу.

У березні 2016 року забудовник ЖК "Берген" ТОВ "Домобудівна компанія №7" заявив, що будує висотки законно, на землі, яка не має жодного стосунку до Нацпарку "Голосіївський" і має передати СБУ 17,5 тисячі кв. м житла.

28 липня Державна архітектурно-будівельна інспекція скасувала дозвіл на будівництво ЖК "Берген" по вулиці Полковника Потєхіна, яке ведеться впритул до Голосіївського лісу.

У серпні будівництво відновилося. А правоохоронці навіть утворили "живий коридор", щоб відтіснити місцевих жителів з дороги і пропустити техніку на скандальну забудову. 

Українська правда. Київ 
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