Бессарабський ринок хочуть переробити на кшталт мадридського

Версія для друку     Додати коментар -
22.08.2017  14:20


Ринок Сан-Мігель у Мадриді. Фото Local Adventurer

Влада Києва шукає інвестора для столичного Бессарабського ринку, щоб переобладнати його відповідно до сучасного формату торгівлі.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів гендиректор компанії "ЕСТА Холдинг" Максим Громадцов.

"Дуже сподіваюся, що "Бессарабка" перетвориться з найдорожчого ринку, що нічим не відрізняється від інших ринків міста, на нормальний формат правильного європейського ринку, як наприклад ринок San Miguel у Мадриді, або Camden Market у Лондоні", - сказав він.

Громадцов додав, що "у мера Віталія Кличка є розуміння" цього, але влада поки що не може знайти інвестора.

За його словами, із втратою Хрещатиком статусу головної торгової вулиці країни частка рітейлерів одягу на ньому скоротилася до приблизно 20% всіх торгових площ, а решту приміщень зайняли відділення банків, кафе і ресторани.

Також впала відвідуваність вулиці місцевими жителями у вихідні.

При цьому Громадцов переконаний, що на відновлення роздрібної торгівлі на Хрещатику може позитивно вплинути проект створення єдиної пішохідної зони від Контрактової площі і вулиці Петра Сагайдачного до кінця Хрещатика.

"Сподіваюся, вони встигнуть створити єдину пішохідну зону від Контрактової площі до кінця Хрещатика. Від цього виграють туристи, виграє місто, виграє ЦУМ. Але це довгостроковий проект. Пощастить, якщо встигнуть за п'ять років", - сказав Громадцов.  

Як відомо, у 2015 році міська влада заявляла, що має намір розвивати "Бессарабський ринок" як місце для відпочинку. 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.