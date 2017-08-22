Бессарабський ринок хочуть переробити на кшталт мадридського

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22.08.2017  14:20


Ринок Сан-Мігель у Мадриді. Фото Local Adventurer

Влада Києва шукає інвестора для столичного Бессарабського ринку, щоб переобладнати його відповідно до сучасного формату торгівлі.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів гендиректор компанії "ЕСТА Холдинг" Максим Громадцов.

"Дуже сподіваюся, що "Бессарабка" перетвориться з найдорожчого ринку, що нічим не відрізняється від інших ринків міста, на нормальний формат правильного європейського ринку, як наприклад ринок San Miguel у Мадриді, або Camden Market у Лондоні", - сказав він.

Громадцов додав, що "у мера Віталія Кличка є розуміння" цього, але влада поки що не може знайти інвестора.

За його словами, із втратою Хрещатиком статусу головної торгової вулиці країни частка рітейлерів одягу на ньому скоротилася до приблизно 20% всіх торгових площ, а решту приміщень зайняли відділення банків, кафе і ресторани.

Також впала відвідуваність вулиці місцевими жителями у вихідні.

При цьому Громадцов переконаний, що на відновлення роздрібної торгівлі на Хрещатику може позитивно вплинути проект створення єдиної пішохідної зони від Контрактової площі і вулиці Петра Сагайдачного до кінця Хрещатика.

"Сподіваюся, вони встигнуть створити єдину пішохідну зону від Контрактової площі до кінця Хрещатика. Від цього виграють туристи, виграє місто, виграє ЦУМ. Але це довгостроковий проект. Пощастить, якщо встигнуть за п'ять років", - сказав Громадцов.  

Як відомо, у 2015 році міська влада заявляла, що має намір розвивати "Бессарабський ринок" як місце для відпочинку. 
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