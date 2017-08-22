ДАБІ скасувала дозвіл на скандальне будівництво біля Голосіївського лісу. Документ



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Державна архітектурно-будівельна інспекція скасувала дозвіл на будівництво ЖК "Берген" по вулиці Полковника Потєхіна, яке ведеться впритул до Голосіївського лісу.

Таке рішення ДАБІ прийняла 28 липня, повідомляє Об'єднання громадян "Вартові Голосієва" у facebook.

"Наказом Держархбудінспекції від 28 липня анулювано дозвіл на виконання будівельних робіт від 26.11.2015 № ІУ 115153300647 на об’єкт "Комплексна забудова території (будівництво житлових будинків, об’єктів обслуговування житлових будинків по вул. Полковника Потєхіна, 9 у Голосіївському районі Києва"", - йдеться в повідомленні.

При цьому активісти вимагають від МВС та Нацполіції пояснити, на яких підставах підрозділи Національної поліції з 2 по 8 серпня створювали "живий коридор" та забезпечували проїзд будівельної техніки комерційної фірми на комерційне незаконне будівництво в той час, коли ДАБІ вже офіційно скасував дозвіл на це

будівництво.

"Хто особисто дав наказ поліцейському спецпідрозділу "прикривати" незаконне будівництво? Яке покарання буде застосовано до цієї посадової особи?", - цікавляться мешканці.

Як відомо, будівництво ведеться впритул до Голосіївського лісу та озера Дідорівка.

У 2016 році громада Голосіївського району кілька тижнів поспіль блокувала будівництво ЖК "Берген" біля нацпарку.

СБУ надала можливість будувати на державних землях оборони комерційне житло.

На місці військової частини планують звести квартал з 13 будинків (частина з них у 27-поверхів).

Відзначалося, що 3 тисяч 269 квартир, побудованих в житловому комплексі "Bergen", тільки 327 планується віддати замовнику – СБУ, решта – призначені для комерційного продажу.

Наприкінці січня 2016 року СБУ просила забудовника багатоповерхового будинку по вулиці Потєхіна, 9 в Голосіївському районі Києві призупинити роботи через соціальну напругу.

ЗМІ повідомляли, що будівництво на вулиці Потєхіна, 9 створює серйозні екологічні ризики для Голосіївського лісу.

У березні 2016 року забудовник ЖК "Берген" ТОВ "Домобудівна компанія №7" заявив, що будує висотки законно, на землі, яка не має жодного стосунку до Нацпарку "Голосіївський" і має передати СБУ 17,5 тисячі кв. м житла.

У серпні будівництво відновилося. А правоохоронці навіть утворили "живий коридор", щоб відтіснити місцевих жителів з дороги і пропустити техніку на скандальну забудову.

Українська правда. Київ