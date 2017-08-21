На День незалежності закриють 3 станції метро

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21.08.2017  18:07


КП "Київський метрополітен" вирішив закрити на вхід і вихід станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" – вихід на Інститутську 24 серпня.

Про це повідомляє прес-служба підземки у facebook.

Станції закриють від початку роботи та до закінчення заходів до Дня Незалежності.

"Інші виходи та пересадка працюватимуть без змін", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 24 серпня на НСК "Олімпійський" відбудеться матч "Динамо" (Україна) – "Марітіму" (Португалія), у зв’язку з чим з 18:45 до 19:45 станція "Олімпійська" не працюватиме на вхід і вихід.

Також у цей же час на вхід буде зачинено станцію "Площа Льва Толстого", а на вихід – "Палац спорту".
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На День незалежності закриють 3 станції метро
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