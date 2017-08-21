На День незалежності закриють 3 станції метро

КП "Київський метрополітен" вирішив закрити на вхід і вихід станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" – вихід на Інститутську 24 серпня.
Про це повідомляє прес-служба підземки у facebook.
Станції закриють від початку роботи та до закінчення заходів до Дня Незалежності.
"Інші виходи та пересадка працюватимуть без змін", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 24 серпня на НСК "Олімпійський" відбудеться матч "Динамо" (Україна) – "Марітіму" (Португалія), у зв’язку з чим з 18:45 до 19:45 станція "Олімпійська" не працюватиме на вхід і вихід.
Також у цей же час на вхід буде зачинено станцію "Площа Льва Толстого", а на вихід – "Палац спорту".
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко