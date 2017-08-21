У парку Пушкіна пожежа. ФОТО

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21.08.2017  17:50


У парку Пушкіна, що на Шулявці, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.

Як видно з фото, горять дерева і ресторан. 

Як повідомили "Українській правді. Київ" у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва, горить за адресою: проспект Перемоги, 42.

"У парку Пушкіна горить одноповерхова будівля ресторану "Шам". Площа займання близько 500 м. кв. уже локалізували о 17:22. Попередньо жертв та постраждалих немає", - сказали у прес-службі. 

 Фото Наталки Макогон

До гасіння залучено 85 рятувальників та 18 одиниць техніки. 

 Фото ДСНС
 Фото ДСНС

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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