У парку Пушкіна пожежа. ФОТО

У парку Пушкіна, що на Шулявці, спалахнула пожежа.
Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.
Як видно з фото, горять дерева і ресторан.
Як повідомили "Українській правді. Київ" у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва, горить за адресою: проспект Перемоги, 42.
"У парку Пушкіна горить одноповерхова будівля ресторану "Шам". Площа займання близько 500 м. кв. уже локалізували о 17:22. Попередньо жертв та постраждалих немає", - сказали у прес-службі.
|Фото Наталки Макогон
До гасіння залучено 85 рятувальників та 18 одиниць техніки.
|Фото ДСНС
|Фото ДСНС
Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко