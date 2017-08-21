У центрі Києва тиждень перекриватимуть рух





22 по 28 серпня рух транспорту низкою центральних вулиць столиці буде перекрито у зв’язку з підготовкою до святкування Дня державного прапора та 26-ї річниці Незалежності.

Про це повідомляє сайт міської влади.

Із 6:00 22 серпня і до завершення заходів буде перекрито рух на вулиці Хрещатик (від Європейської площі до вулиці Богдана Хмельницького), Європейській площі, вулиці Грушевського (від Європейської площі до вулиці Шовковичної), Петрівській алеї,

Парковій дорозі, Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі),

вулицях Трьохсвятительській (від вулиці Костьольної до Європейської площі),

Михайлівській, Костьольній, Бориса Грінченка, на Майдані Незалежності, алеї Героїв Небесної Сотні, вулицях Архітектора Городецького, Заньковецької, площі Івана Франка, вулицях Ольгинській, Інститутській (від вулиці Ольгинської до вулиці Шовковичної), Прорізній (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик).

Із 7:00 до 12:00 22 серпня на час проведення відкриття демонстраційного показу озброєння та військової техніки рух перекриють на вулиця Грушевського (на ділянці від вулиці Шовковичної до Європейської площі), Парковій алеї, Володимирському узвозі (від Поштової площі до Європейської площі), вулицях Трьохсвятительській (від вулиці Костьольної до Європейської площі), Михайлівській (від вулиці Костьольної до Європейської площі).

На час проведення тренування військ із проходженням у пішому порядку з 21:00 22 серпня до 2:00 23 серпня буде перекрито рух на вулиці Хрещатик (на ділянці від Бессарабської до Європейської площі).

З 21:00 22 серпня до 4:00 23 серпня буде перекрито рух за маршрутом: Парк військової частини А0222 – вулиця Маршала Рибалка – вулиця В’ячеслава Чорновола – провулок Глибочицький – вулиця Глибочицька – вулиця Верхній Вал – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Боричів Тік – Володимирський узвіз – Європейська площа – вулиця Хрещатик.

Також із 24:00 22 серпня до 5:00 23 серпня буде перекрито рух за маршрутом: Парк військової частини А0222 – вулиця Маршала Рибалка – вулиця В’ячеслава Чорновола – зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – зустрічною смугою проспекту Перемоги до площі Перемоги – вулиця Старовокзальна – вулиця Жилянська – вулиця Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик.

З 21:00 21 серпня до 6:00 28 серпня рух на вулиці Хрещатик (на ділянці від Майдану Незалежності до Європейської площі) та частково на Європейській площі обмежено у місці проведення демонстраційного показу озброєння та військової техніки. Відзначається, що у графік перекриття дорожнього руху можуть вноситися зміни у зв’язку зі змінами в графіку проведення репетицій і висування озброєння та військової техніки.