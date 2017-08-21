Поліція затримала іноземця, який гуляв тунелем метро

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21.08.2017  09:55


Фото tov-tob.livejournal.com

Правоохоронці затримали молодого чоловіка, який вирішив прогулятись тунелем метро. 

Про це повідомляє сайт Поліції Києва.

Інцидент стався ввечері між станціями метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

"Чоловік, нехтуючи правилами користування та безпекою поводження в метрополітені, проник у тунель. Такі дії порушника наражали його на небезпеку та могли привести до збою у роботі столичного метро", - йдеться в повідомленні.

Затриманим виявився громадянин іншої держави, 1990 року народження.

Чоловік пояснив, що намагався приникнути до підземних споруд метро, бо займається дигерством.

Відносно нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство).

Іноземцю загрожує штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
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