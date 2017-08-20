У київському автобусі п’яний влаштував стрілянину

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20.08.2017  11:48


Скриншот з відео

Увечері 19 серпня у столичному автобусі п’яний чоловік влаштував бійку зі стріляниною.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Подія сталася на Петрівці.

"Під час руху транспортного засобу, чоловік, перебуваючи напідпитку, намагався потрапити до кабіни водія. Це помітив один із пасажирів та почав заспокоювати його. У відповідь чоловік тричі вистрілив з травматичного пістолета в обшивку автобуса", - йдеться в повідомленні.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Чоловіки продовжили з’ясовувати стосунки на зупинці громадського транспорту.

Пасажир, який вгамовував нетверезого незнайомця, декілька разів його вдарив і пішов у невідомому напрямку.

З місця події слідчо-оперативна група вилучила пістолет для відстрілу гумовими кулями  та три гільзи.

41-річного стрілка забрала "швидка", але з лікарні чоловік втік, відмовившись від медичної допомоги.

Відомості про дану подію належним чином зареєстровані до Журналу єдиного обліку заяв на повідомлень

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

  
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