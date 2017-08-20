У київському автобусі п’яний влаштував стрілянину

Версія для друку     Додати коментар -
20.08.2017  11:48


Скриншот з відео

Увечері 19 серпня у столичному автобусі п’яний чоловік влаштував бійку зі стріляниною.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Подія сталася на Петрівці.

"Під час руху транспортного засобу, чоловік, перебуваючи напідпитку, намагався потрапити до кабіни водія. Це помітив один із пасажирів та почав заспокоювати його. У відповідь чоловік тричі вистрілив з травматичного пістолета в обшивку автобуса", - йдеться в повідомленні.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Чоловіки продовжили з’ясовувати стосунки на зупинці громадського транспорту.

Пасажир, який вгамовував нетверезого незнайомця, декілька разів його вдарив і пішов у невідомому напрямку.

З місця події слідчо-оперативна група вилучила пістолет для відстрілу гумовими кулями  та три гільзи.

41-річного стрілка забрала "швидка", але з лікарні чоловік втік, відмовившись від медичної допомоги.

Відомості про дану подію належним чином зареєстровані до Журналу єдиного обліку заяв на повідомлень

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

  
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.