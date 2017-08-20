У столиці через ремонти обмежуватимуть рух

Версія для друку     Додати коментар -
20.08.2017  10:38


20-24 на вулицях Прирічній та Щусєва, проспекті Броварському та провулку Сквирському буде частково обмежено рух у зв’язку з ремонтними роботами.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

З 8:00 до 19:00 20 серпня перекриватимуть рух на вулиці Прирічній.

З 9:00 до 18:00 21 серпня – на проспекті Броварському (на ділянці від зупинки "Биківня 1" до зупинки "Биківня 3", у напрямку Броварів).

З 22:00 21 серпня до 6:00 22 серпня – на вулиці Щусєва (від вулиці Олени Теліги до вулиці Вавилових).

З 8:00 до 19:30 21 та 22 серпня та з 8:00 23 серпня до 12:00 24 серпня перекриватимуть рух у провулку Сквирському (від проспекту Валерія Лобановського до вулиці Кустанайської).

Як відомо, рух транспорту по мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено 21-29 серпня .
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У київському автобусі п’яний влаштував стрілянину
На мосту Патона обмежать рух
На набережній Подолу хочуть звести офісно-житловий комплекс. ФОТО
На Воскресенці зі стріляниною викрали людину. Відкрито провадження
Хабарником від освіти виявився голова батьківського комітету і помічник нардепа
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
17.08, 11:20

Таємниця метро: 20 цікавих фактів про столичну підземку

Столична підземка щодня перевозить сотні тисяч пасажирів, може похвалитись не одним рекордом і належить до числа найбільш інновативних на планеті. Тут розташована найглибша у світі станція — "Арсенальна": її ескалатори спускають пасажирів на 105,5 м під землю. Станція "Золоті ворота" з її фресками визнана однією з найкрасивіших. А два роки тому Київ увійшов до першої п’ятірки міст світу, де в метро можна розраховуватись безконтактною банківською карткою прямо на турнікеті.
Київська облрада: депутати-злидні купують задурно квартири і здобувають статки
Багатії та злидні Київради: депутати не декларують дружин та їхні гроші
    КОЛОНКА АВТОРА
14.08.2017, 10:32
Леонід Антоненко

Політична воля на місцях

Чиновники виступають проти реформ, зловживають маніпулятивними технологіями, діляться корупційною рентою і – знищують країну під корінь. Через "не можу" їх треба ставити на місце.
08.08.2017, 11:22
Сергій Башлаков

Як навести лад з літніми майданчиками у Києві?

Функціонування літніх майданчиків при ресторанах за кордоном зарегламентоване не менше, ніж у Києві, однак їхні проблеми розв'язуються значно простіше. Чому?