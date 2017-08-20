У столиці через ремонти обмежуватимуть рух

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20.08.2017  10:38


20-24 на вулицях Прирічній та Щусєва, проспекті Броварському та провулку Сквирському буде частково обмежено рух у зв’язку з ремонтними роботами.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

З 8:00 до 19:00 20 серпня перекриватимуть рух на вулиці Прирічній.

З 9:00 до 18:00 21 серпня – на проспекті Броварському (на ділянці від зупинки "Биківня 1" до зупинки "Биківня 3", у напрямку Броварів).

З 22:00 21 серпня до 6:00 22 серпня – на вулиці Щусєва (від вулиці Олени Теліги до вулиці Вавилових).

З 8:00 до 19:30 21 та 22 серпня та з 8:00 23 серпня до 12:00 24 серпня перекриватимуть рух у провулку Сквирському (від проспекту Валерія Лобановського до вулиці Кустанайської).

Як відомо, рух транспорту по мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено 21-29 серпня .
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