На набережній Подолу хочуть звести офісно-житловий комплекс. ФОТО

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19.08.2017  12:34


У межах вулиць Набережно-Хрещатицької, Іллінської та Волоської планують звести готельно-офісний та житловий комплекс заввишки 3-9 поверхів.

Про це повідомила екс-депутат Київради, активіст Олена Терещенко-Єскіна у facebook.

"Замість історичного кварталу на Подолі (де зараз розташовані стародавні київські будинки XVIII-XIX cт, серед яких є ті, що мають охоронний статус) збираються звести "Готельно-офісний та житловий комплекс з підземни паркінгом" висотою до 38 м та площею 33 000 м2 по вулицях Набережна-Хрещатицька, 21 – Іллінська, 16 – Волоська", - написала вона.

Замовником будівництва є "Союз Контракт Інвестмент". 

 

"Під загрозою опиняється Іллінська церква, зона охорони якої не визначена, я вже не кажу про інші історичні будинки та повне спотворення історичного середовища Старого Подолу", - обурилася Терещенко-Єскіна. 

 

Вона додала, що 18 серпня відбулося засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури КМДА, де розглядала історико-містобудівне обґрунтування на забудову вказаного історичного кварталу. 

За словами Терещенко-Єскіної, рада в цілому погодилася на забудову.

Вона додала, що у 2006 році зазначений проект був затверджений як офісний, а тепер позиціонується переважно як житловий й проходить нове узгодження.
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