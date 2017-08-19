На набережній Подолу хочуть звести офісно-житловий комплекс. ФОТО





У межах вулиць Набережно-Хрещатицької, Іллінської та Волоської планують звести готельно-офісний та житловий комплекс заввишки 3-9 поверхів.

Про це повідомила екс-депутат Київради, активіст Олена Терещенко-Єскіна у facebook.

"Замість історичного кварталу на Подолі (де зараз розташовані стародавні київські будинки XVIII-XIX cт, серед яких є ті, що мають охоронний статус) збираються звести "Готельно-офісний та житловий комплекс з підземни паркінгом" висотою до 38 м та площею 33 000 м2 по вулицях Набережна-Хрещатицька, 21 – Іллінська, 16 – Волоська", - написала вона.

Замовником будівництва є "Союз Контракт Інвестмент".

"Під загрозою опиняється Іллінська церква, зона охорони якої не визначена, я вже не кажу про інші історичні будинки та повне спотворення історичного середовища Старого Подолу", - обурилася Терещенко-Єскіна.

Вона додала, що 18 серпня відбулося засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури КМДА, де розглядала історико-містобудівне обґрунтування на забудову вказаного історичного кварталу.

За словами Терещенко-Єскіної, рада в цілому погодилася на забудову.

Вона додала, що у 2006 році зазначений проект був затверджений як офісний, а тепер позиціонується переважно як житловий й проходить нове узгодження.