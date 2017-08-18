Кличко пояснив, чому Київ опинився у хвості рейтингу міст найкомфортніших для життя

Версія для друку     Додати коментар -
18.08.2017  17:26


Фото bzh.life

Закордонні експерти помістили Київ в останню десятку рейтингу комфортних для життя міст тому, що вони переносять ситуацію на сході країни на столицю.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи рейтинг, який склав The Economist, повідомляє прес-служба політика.

Він відзначив, що в порівнянні з 2016 роком, Київ залишився на тому ж місці в рейтингу (131-ому), а в порівнянні з 2015-м піднявся на одну позицію (зі 132-го місця).

Кличок нагадав, що рейтинг комфортності міст The Economist складається з п'яти категорій – стабільність, охорона здоров'я, культура і екологія, освіта та інфраструктура.

У кожній категорії експерти виставляють кілька оцінок, з яких визначається середнє в категорії, а потім – сумарний рейтинг міста.

"Важливість кожної категорії для життя людини – різна, що враховують аналітики журналу. Так стабільність в місті, на думку експертів, займає 25% сумарного рейтингу. Вони переносять ситуацію на сході нашої країни на столицю, тому, незважаючи на спокій і безпеку на вулицях нашого міста, тут ми маємо низьку оцінку – 35 балів", - відзначив Кличко.

На його думку, цей рейтинг – проекція оцінки експертами того, що відбувається в країні.

Як повідомлялося, згідно зі щорічним дослідженням, яке проводять експерти аналітичного підрозділу журналу "The Economist", Київ займає 131 місце зі 140 у списку найкомфортніших для життя міст

Відзначається, що за останні 5 років українська столиця продемонструвала найстрімкіше зниження позицій. Показники Києва у рейтингу знизилися на 21,4% через безлади, економічну нестабільність та війну на Донбасі.

Після цього посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф заявила, що їй "важко погодитися" з низькою оцінкою Києва в рейтингу комфортних для життя міст.  
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Хабарником від освіти виявився голова батьківського комітету і помічник нардепа
Музей Булгакова вкрився метровими тріщинами. ФОТО
У Києві жінка убила перукарку через зачіску свого чоловіка
Фонд держмайна продав 25% акцій "Київенерго"
Голову конкурсної комісії КМДА затримали за хабар. У Департаменті освіти – обшук. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
17.08, 11:20

Таємниця метро: 20 цікавих фактів про столичну підземку

Столична підземка щодня перевозить сотні тисяч пасажирів, може похвалитись не одним рекордом і належить до числа найбільш інновативних на планеті. Тут розташована найглибша у світі станція — "Арсенальна": її ескалатори спускають пасажирів на 105,5 м під землю. Станція "Золоті ворота" з її фресками визнана однією з найкрасивіших. А два роки тому Київ увійшов до першої п’ятірки міст світу, де в метро можна розраховуватись безконтактною банківською карткою прямо на турнікеті.
Київська облрада: депутати-злидні купують задурно квартири і здобувають статки
Багатії та злидні Київради: депутати не декларують дружин та їхні гроші
    КОЛОНКА АВТОРА
14.08.2017, 10:32
Леонід Антоненко

Політична воля на місцях

Чиновники виступають проти реформ, зловживають маніпулятивними технологіями, діляться корупційною рентою і – знищують країну під корінь. Через "не можу" їх треба ставити на місце.
08.08.2017, 11:22
Сергій Башлаков

Як навести лад з літніми майданчиками у Києві?

Функціонування літніх майданчиків при ресторанах за кордоном зарегламентоване не менше, ніж у Києві, однак їхні проблеми розв'язуються значно простіше. Чому?