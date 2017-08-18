Хабарником від освіти виявився голова батьківського комітету і помічник нардепа



Фото radabatkiv.kiev.ua Фото radabatkiv.kiev.ua

Головою конкурсної комісії КМДА, якого спіймали на хабарі у 90 тисяч гривень, виявився голова об’єднаного батьківського комітету загальноосвітніх навчальних закладів Дарницького району Києва та помічник нардепа від "Народного фронту" Віталія Сташука Юрій Вітомський.

Про це "Українській правді. Київ" повідомило джерело у Київській адміністрації.

За інформацією правоохоронців, Вітомський за 90 тисяч гривень пообіцяв викладачу ліцею посприяти у його призначенні на посаду директора загальноосвітнього навчального закладу.

Водночас директор Департаменту освіти КМДА Олена Фіданян запевнила "Українську правду. Київ", що затримання голови комісії не вплине на проведення відкритих конкурсів на посади директорів шкіл.

"Вітомський не є працівником департаменту. До членів журі його рекомендувала Дарницька РДА, так як і всіх інших членів журі рекомендовано різними районними адміністраціями. Його рекомендували як представника громади. Журі складалося з понад 50 осіб. Оце журі своїми голосами обрало Вітомського своїм головою. Департамент ніяк впливати на журі не може", - пояснила Фіданян.

Вітомський, що головує на комісії, і затриманий мають однакові каблучки. Скриншот з відео засідання комісії та фото поліції

"Конкурс ми нівелювати чи припиняти не будемо, бо це дійсно демократична ініціатива, яку ми проводимо 3 роки поспіль. У тубі є всі виступи претендентів, конкурс відкритий, їх усі можуть переглянути. Якщо з понад 50 осіб знайшлася одна людина, яка повела себе недостойно, це не означає, що ті хто боровся у конкурсах і хто переміг не достойні очолити заклади", - наголосила вона.

Фіданян додала, що скасувати своє рішення про призначення директорів може тільки комісія.

Вона не змогла пояснити, чи шукатимуть заміну Вітомському, чи конкурс проходитиме без одного з членів.

"Я не знаю, бо це ж у нас вперше таке. Це сталося тільки сьогодні, тому, що буде далі – не скажу. Але конкурси продовжуватимуться. Усі тільки хочуть, щоб ми їх зупинили, але не можна. Треба робити очищення, висновки, робити конкурс ще більш відкритим. Але припиняти таку демократичну практику неправильно", - підсумувала Фіданян.

"Українська правда. Київ" спробувала зв’язатися з Вітомським за телефоном, вказаним на сайті ГО "Рада батьків міста Києва", однак тум слухавку підняла жінка, яка назвалася секретарем громадського об’єднання.

"Думаю, пан Вітомський зараз говорити ні з ким не буде. І я нічого коментувати не буду, я взагалі нічого не знаю", - сказала вона.

Згідно з досьє "Урядового кур’єра", Юрій Вітомський народився в м. Бердичеві на Житомирщині. Закінчив Київське вище військово-морське училище та Національну академію Служби безпеки України. Підполковник у відставці, кандидат психологічних наук.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"