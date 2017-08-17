На Південному мосту згоріло авто. Відео

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17.08.2017  13:49


Скриншот з відео

В обідню пору 17 серпня на Південному мосту зайнявся автомобіль.

Про це повідомила Вікторія Любарська у facebook.

"Пожежа на Південному мосту. Київ 13:25", - написала вона.

Жінка відзначила, що пожежні авто ледве дісталися до місця займання.

"Києву потрібні виділені смуги доріг для екстрених ситуацій", - переконана Любарська.

Як повідомила речник Держдслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага, станом на 13:45 пожежу загасили.

"Горів автомобіль. Дзвінок надійшов о 13:06. Через затори пожежні дісталися до місця лише о 13:31. А о 13:45 вогонь загасили", - розповіла Водолага.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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