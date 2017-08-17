На Південному мосту згоріло авто. Відео

В обідню пору 17 серпня на Південному мосту зайнявся автомобіль.
Про це повідомила Вікторія Любарська у facebook.
"Пожежа на Південному мосту. Київ 13:25", - написала вона.
Жінка відзначила, що пожежні авто ледве дісталися до місця займання.
"Києву потрібні виділені смуги доріг для екстрених ситуацій", - переконана Любарська.
Як повідомила речник Держдслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага, станом на 13:45 пожежу загасили.
"Горів автомобіль. Дзвінок надійшов о 13:06. Через затори пожежні дісталися до місця лише о 13:31. А о 13:45 вогонь загасили", - розповіла Водолага.
Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко