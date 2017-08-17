На Південному мосту згоріло авто. Відео

Версія для друку     Додати коментар -
17.08.2017  13:49


Скриншот з відео

В обідню пору 17 серпня на Південному мосту зайнявся автомобіль.

Про це повідомила Вікторія Любарська у facebook.

"Пожежа на Південному мосту. Київ 13:25", - написала вона.

Жінка відзначила, що пожежні авто ледве дісталися до місця займання.

"Києву потрібні виділені смуги доріг для екстрених ситуацій", - переконана Любарська.

Як повідомила речник Держдслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага, станом на 13:45 пожежу загасили.

"Горів автомобіль. Дзвінок надійшов о 13:06. Через затори пожежні дісталися до місця лише о 13:31. А о 13:45 вогонь загасили", - розповіла Водолага.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.