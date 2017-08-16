Київ назвали одним з найгірших міст для життя

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16.08.2017  14:23


Фото Ірини Балачук

Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст за версією The Economist.

Про це повідомляє УНІАН.

Згідно зі щорічним дослідженням, яке проводять експерти аналітичного підрозділу журналу "The Economist", Київ займає 131 місце зі 140 у списку найкомфортніших для життя міст.

Відзначається, що за останні 5 років українська столиця продемонструвала найстрімкіше зниження позицій. Показники Києва у рейтингу знизилися на 21,4% через безлади, економічну нестабільність та війну на Донбасі.

Найбільш непридатним містом для життя названий Дамаск (Сирія), він зайняв останнє, 140-е місце. У десятку найгірших також увійшли Лагос (Нігерія) і Тріполі (Лівія).  

Водночас лідером рейтингу вже сьомий рік поспіль став австралійський Мельбурн. Місто отримало оцінку 97,5 з 100 балів у рейтингу. На другому місці – Відень (Австрія), на третьому – Ванкувер (Канада). 
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