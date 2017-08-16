Щочетверга у дворах і будинках проходитиме генприбирання, – КМДА

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16.08.2017  13:22


Фото gkx.by

Із 17 серпня кожного четверга у дворах та під’їздах Києва проходитиме масштабне прибирання, під час якого комунальники наводитимуть лад у будинках та на вулиці.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє сайт міської влади.

"Щотижня житлово-експлуатаційні дільниці обиратимуть 50-60 адрес, де є нарікання на якість прибирання, і наводитимуть там порядок. Для цього підприємства додатково придбали мийні засоби, інвентар. Така акція відбуватиметься щотижня, в четвер, із 9:00 до 12:00", – сказав Пантелеєв.

Він додав, що житловий фонд Києва потребує технічної модернізації та значних вкладень, але наголосив, що для того, щоб зробити під’їзд і двір чистими і комфортними для життя, додаткових коштів не треба.

"Після коригування відповідного тарифу у керуючих компаній є ресурс для забезпечення належного виконання роботи", - сказав Пантелеєв.

Він додав, що міська влада й надалі продовжуватиме перевіряти якість надання послуг із утримання будинків і прибудинкових територій.
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